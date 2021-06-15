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Дешевые лекарства становятся роскошью для белорусов
Источник материала: Партизан
Из продажи в некоторых аптеках пропали недорогие медпрепараты. Это выявил мониторинг Федерации профсоюзов.
"Например, на момент мониторинга из некоторых аптек исчезли Риваксан, Ксилин, Моксодин, Нимесубел. Нашим специалистам пояснили, что где-то они были раскуплены, а где-то — не поставлялись", — говорят в ФПБ.
Оказалось,
При этом в аптеках продаются как отечественные, так и зарубежные аналоги этих препаратов, но по более высоким ценам.
"Для нас это дежавю: с подобной ситуацией мы сталкивались при мониторинге цен на продукты питания. Тогда наиболее "предприимчивые" производители меняли упаковку, название, вносили незначительные изменения в состав и увеличивали стоимость. Получалось, что аналог есть, но цена на него отличается", — заявляют в ФПБ.
Об этой проблеме представители ФПБ сообщили министру здравоохранения.
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Из продажи в некоторых аптеках пропали недорогие медпрепараты. Это выявил мониторинг Федерации профсоюзов.
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