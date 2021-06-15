В Беларуси снизилось количество компаний с иностранным капиталом





сообщил сайт banki24.by. Об этомсайт banki24.by.





К организациям с иностранным капиталом статистика относит компании реального сектора, за исключением банков и НКФО, в уставные фонды которых вложено хотя бы 100 USD иностранных инвестиций. В годовые данные входят малые и микробизнесы. "Поэтому можно считать данную статистику вполне исчерпывающей", - пишет сайт.





В основном в Беларуси работают компании с российским капиталом, число которых составляет 2315. В числе лидеров также находятся Украина, Литва, Кипр, Польша, Германия, Латвия. Инвесторы из всех этих стран, за исключением Германии, к началу 2021 года сократили свое количественное присутствие на белорусском рынке.



