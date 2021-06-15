В Минске запустился сервис по доставке готовых блюд «Яндекс.Еда»









пишет blizko.by. Он будет доступен в пределах МКАД. Время доставки в среднем составит 30 минут. В столице запустился сервис доставки готовых блюд «Яндекс.Еда»,blizko.by. Он будет доступен в пределах МКАД. Время доставки в среднем составит 30 минут.

Доставка первых трех заказов для пользователя будет бесплатной. Для следующих заказов стоимость доставки начинается от двух рублей. Оплатить заказ можно банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении. Все заказы в сервисе, которые привозят доставщики в желтой форме, предоплачены, сумма спишется автоматически. А заказы из ресторанов с собственными доставщиками можно оплатить как картой, так и наличными.

Скачать приложение Яндекс.Еда можно в App Store и Google Play. Раздел «Еда» также появится в приложении Яндекс Go, если обновить его до последней версии.



