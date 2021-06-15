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В Минске запустился сервис по доставке готовых блюд «Яндекс.Еда»

15.06.2021 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

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В столице запустился сервис доставки готовых блюд «Яндекс.Еда», пишет blizko.by. Он будет доступен в пределах МКАД. Время доставки в среднем составит 30 минут.
 
Доставка первых трех заказов для пользователя будет бесплатной. Для следующих заказов стоимость доставки начинается от двух рублей. Оплатить заказ можно банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении. Все заказы в сервисе, которые привозят доставщики в желтой форме, предоплачены, сумма спишется автоматически. А заказы из ресторанов с собственными доставщиками можно оплатить как картой, так и наличными.
 
Скачать приложение Яндекс.Еда можно в App Store и Google Play. Раздел «Еда» также появится в приложении Яндекс Go, если обновить его до последней версии.
 
 
 
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