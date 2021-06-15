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Нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич вручена одна из высших наград Германии

15.06.2021 19:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент ФРГ Штайнмайер во дворце Бельвю наградил писательницу Светлану Алексиевич орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

Нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич вручена одна из высших наград Германии
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и Светлана Алексиевич во время церемонии награждения в Берлине 15 июня 2021 года
Белорусская писательница Светлана Алексиевич награждена орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Большой крест 1-й степени она получила из рук президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier). Торжественная церемония прошла во вторник, 15 июня, в Берлине, во дворце Бельвю - официальной резиденции главы государства, пишет DW.

Орден был учрежден в ФРГ в начале 1950-х. Одну из высших наград Германии вручает федеральный президент.

В 2014 году Светлана Алексиевич получила Офицерский крест ордена Искусств и литературы - ведомственную награду Франции, а годом позднее стала лауреатом Нобелевской премии по литературе.

Алексиевич: Белорусы "отряхнулись от сна"

Штайнмайер в своей речи коснулся многомесячных протестов в Беларуси. "Женское лицо - у этого мирного, смелого и все еще жестоко подавляемого стремления к будущему", - подчеркнул глава государства.

Алексиевич в ответной речи отметила, что "коммунизм еще не мертв и готов дать последний бой", судя по событиям в Украине, Беларуси и России. Этот строй "живет не только в головах Путина или Лукашенко", и с этим, "несмотря на наш идеализм, надо считаться", добавила она.

Писательница назвала нынешнюю эпоху "безвременьем". "Только в двадцатом году мы отряхнулись от этого сна", - отметила Алексиевич. Она особо выделила необходимость работать с теми белорусами, кто все еще поддерживает власть. "Надо объяснять ей мир, свою историю. Надо объяснять, что мы стали нацией", - указала писательница.

Будущая книга Алексиевич - о протестах против режима Лукашенко

В числе наиболее известных произведений писательницы - художественно-документальные книги "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики" и "Чернобыльская молитва".

Новая книга будет посвящена массовым протестам против режима правящего в Беларуси Александра Лукашенко, начавшимся в августе 2020 года. Алексиевич живет в Германии с сентября 2020 года по приглашению Германской службы академических обменов DAAD.
 
 
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Президент ФРГ Штайнмайер во дворце Бельвю наградил писательницу Светлану Алексиевич орденом "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".
 
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