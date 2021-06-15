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Мининформ ограничил доступ к 80 сайтам виртуальных казино и букмекерских контор
Источник материала: Партизан
На основании уведомлений налоговых органов Мининформ ограничил доступ к 80 интернет-ресурсам, сообщили в ведомстве во вторник.
Поводом для блокировки послужили нарушения законодательства об игорном бизнесе, выявленные налоговыми инспекциями Гомельской, Гродненской областей и г. Минска. Очередное решение Мининформа об ограничении доступа коснулось 80 интернет-ресурсов, которые содержали информацию об организации азартных игр без наличия специального разрешения", - говорится в сообщении,
"В данный перечень вошли главным образом интернет-сайты виртуальных казино и букмекерских контор", - отметили в ведомстве.
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На основании уведомлений налоговых органов Мининформ ограничил доступ к 80 интернет-ресурсам, сообщили в ведомстве во вторник.
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