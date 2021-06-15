«Молчанием продается Бог»

Источник материала: Салiдарнасць

Последний год показал — власть готова работать только с лояльными священнослужителями, пишет TUT.BY .





Фото: president.gov.by

Власть и религия долгое время шли рука об руку в Беларуси, но минувший год показал, что Александр Лукашенко готов относиться к священнослужителям лояльно только тогда, когда они не вмешиваются в политику и поддерживают власть во всех ее начинаниях. Те же, кто с этим не согласен — уходят в отставку или становятся фигурантами уголовных дел.

Молитва под ИВС и призывы остановить насилие

После страшных августовских дней, когда за несколько дней были задержаны почти 7 тысяч человек, а в больницах появились избитые силовиками люди, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел призвал Александра Лукашенко сделать все, чтобы остановить насилие.

— Я прошу Александра Григорьевича Лукашенко, который является нашим гарантом, сделать все, чтобы остановить насилие. Я думаю, это можно сделать. В то же время я призываю наших граждан не подстрекать.

Я призываю молиться. Советовать мы не можем, но мы можем просить. Мы просим руководство страны остановить насилие. Потому что насилие только порождает насилие, — призвал Павел 14 августа.

На следующий день с призывом остановить насилие выступил Синод Белорусской Православной Церкви. В эти же дни БПЦ стала организовывать помощь людям, задержанным и пострадавшим в ходе протестных акций.

Еще через несколько дней Павел лично посетил Больницу скорой медицинской помощи в Минске.





Митрополит Павел во время посещения БСМП в Минске. 17 августа 2020 года. Фото: пресс-служба Белорусской православной церкви

— В настоящее время часть пациентов больницы — люди, получившие травмы во время акций протеста, прошедших в начале минувшей недели. Среди них как участники митингов, так и случайные люди.

В больнице находятся также поступившие со следами избиений и тяжких телесных повреждений из изолятора временного содержания на улице Окрестина. Пострадавшим людям нанесен сильный физический и психологический ущерб, — говорилось в отчете об итогах поездки. Стоит ли говорить, что жесткие формулировки пресс-службы БПЦ не понравились властям.

Католическая церковь также категорически осудила насилие, и тоже не стесняясь в формулировках.

— Глава католической церкви Беларуси молился под стенами следственного изолятора в переулке Окрестина в Минске, что стало символом пыток мирных жителей, не согласных с фальсификацией выборов, — писал о молитве архиепископа Тадеуша Кондрусевича под стенами ИВС на Окрестина портал Католической церкви в Беларуси catholic.by 19 августа.





Фото: catholic.by

Кондрусевич также добился встречи министром внутренних дел: на ней глава Католической церкви в Беларуси сообщил Юрию Караеву (возглавлявшему в то время МВД — прим. TUT.BY), что «костел решительно выступает против жестокого обращения с людьми, потому что каждый человек — это личность, которая имеет свое достоинство, и это достоинство надо всегда уважать».

«Остепенитесь и займитесь своим делом»

Реакция Александра Лукашенко не заставила себя долго ждать. На митинге в Гродно 22 августа он призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики.

— Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться!

Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда, — сказал он 22 августа. — Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет.

Безразлично смотреть и не получилось. 25 августа митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси, подал в отставку. У Белорусской православной церкви появился новый глава — Вениамин.

А белорусские католики и вовсе лишились своего митрополита. 31 августа Тадеуша Кондрусевича, гражданина Беларуси, попросту не впустили в Беларусь, когда он возвращался из зарубежной поездки — без объяснения причин. Ситуацию позже был вынужден комментировать Александр Лукашенко.

По его словам, митрополит попал в общий для России и Беларуси список невъездных, а еще о том, что у Кондрусевича может быть не одно гражданство, и на самом деле глава белорусской католической церкви «получал определенные задачи в Варшаве».

В этом можно было увидеть знак или символ. Тадеуша Кондрусевича не впустили в Беларусь через несколько дней после того, как на площади Независимости в Минске ОМОН во время разгона протестующих заблокировал убегавших и верующих в Красном костеле .

В МВД же заявили, что омоновцы защищали от толпы митингующих тех, кто молился в храме.





Силовики заблокировали верующих в Красном костеле. 25 августа 2020 года. Фото: Игорь Мелешко

Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь только спустя четыре месяца изгнания, в канун Рождества и после визита в Минск спецпредставителя Ватикана. А потом ушел в отставку.

Так и Православная и Католическая церковь Беларуси лишилась своих высших иерархов.

«Молчанием продается Бог»

Последним громким случаем избавления от неугодного священника стала отставка архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия. 9 июня этого года Синод РПЦ освободил его от занимаемой должности 9 июня, ссылаясь на состояние его здоровья.

Правда, сам Артемий считает, что мог и должен был служить и дальше, а все произошло «по заданию государства».

— Сейчас ситуация немного изменилась после августовских беспорядков и идет всеобщая чистка. Граница перекрыта, людей увольняют и сажают в тюрьмы. Пока у них затишье — время для того, чтобы немного поставить и церковь на место. Потому что не все церковники поддерживают нынешний режим. Сейчас власти ездят по епархиям, выступают там, — рассказал опальный священник в интервью Радыё Свабода.





Архиепископ Артемий (Кищенко) (в центре). Фото: Белорусская православная церковь

Артемий славился тем, что после августовских событий резко осуждал насилие как в официальных воззваниях, так и с церковного амвона.

— Кровь жертв и тяжкие страдания людей в эти дни — на совести тех, кто сознательно сам убивал либо принуждал других убивать правду! О том, что так нельзя поступать тем, кто считает себя православным христианином, предупреждали наши священники, взывавшие к их совести и напоминавшие Заповеди Божии! Но, к сожалению, их слушали в последнюю очередь, — писал владыка Артемий в своем послании к верующим в августе прошлого года.

Тогда же священники Гродненской епархии исполнили молитвенный гимн «Магутны Божа» в поддержку белорусского народа на ступенях главного храма города — Свято-Покровского собора.

Артемий также посещал места лишения свободы и общался с заключенными, в том числе и «политическими», и продолжал говорить то, что властям было неприятно слышать, даже после получения БПЦ предупреждения от уполномоченного по делам религии и национальностей.

— Сейчас, конечно, времена очень сложные. Господствуют пороки, господствует зло. Это все разъединяет людей. И общественное разъединение, как мы все знаем, происходит.

Причина в том, что царство мира сего желает видеть в церкви только идеологически-политический аппарат, подвластный ее механизму, — говорил он во время проповеди в Прощенное воскресенье в марте этого года. — Новомученики и праведники нашего времени всегда говорили: «Молчанием продается Бог».

Предупреждения и отставки

Официальные предупреждения, но от Генеральной прокуратуры, о недопустимости нарушения закона в ноябре прошлого года получили пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин и епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий: за комментарии действий силовиков по разрушению мемориала во Дворе Перемен погибшего Романа Бондаренко.

— В заявлениях, которые представители католической и православной церквей разместили в соцсетях, «в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты («глумление над портретами убиенного», «зачем это сатанинское попрание лампад и иконок» и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения, — говорилось в сообщении ведомства.





Сергей Лепин был вынужден уйти в отставку с поста пресс-секретаря БПЦ, но остался священником и преподавателем. Юрий Кособуцкий по-прежнему епископ Минско-Могилевской архиепархии, и по-прежнему критически высказывается о действиях властей.

Еще один священник, который мог быть знаком нашим читателям — Александр Кухта. Молодой священнослужитель вел популярный блог на Youtube где в простой форме говорил с подписчиками о вере, жизни, отношениях.





Александр Кухта. Фото: домашний архив

В январе его сняли с должности заместителя председателя Миссионерского отдела Белорусского экзархата Московского Патриархата. Незадолго до этого он подал в СК ходатайство о личном поручительстве в отношении блогера Игоря Лосика.

Из ксендза — в фигуранты уголовного дела

А некоторые из священников стали фигурантами уголовных дел. Например, 29-летний ксендз из Ляховичей Дмитрий Приступа. В марте этого года по телевидению сообщили, что во время августовских протестов в Барановичах произошло три наезда на милиционеров, двое из водителей скрылись.

«Один из беглецов — теперь уже бывший ксендз из Ляховичей», — рассказали на государственном телеканале, добавив, что после случившегося «в приходе стараются забыть о таком католике». Ляховичских католиков, которые лично знают «беглеца», такие заявления возмутили.

Во-первых, Дмитрий — не бывший священнослужитель, а действующий. Во-вторых, говорят люди, вина молодого ксендза еще не доказана. В-третьих, никто из прихожан его не старается забыть — наоборот, помнят и ждут возвращения.





Дмитрий Приступа. Фото из соцсетей

По официальной версии, вечером 11 августа Дмитрий Приступа за рулем BMW «из мести за выполнение служебной деятельности» умышленно совершил наезд на военнослужащего. В результате пострадавший получил «телесные повреждения в виде ушиба нижней трети правого бедра, а также физическую боль». Обвинение Дмитрию предъявили по статье 364 — насилие в отношении сотрудника ОВД. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

По версии родных ксендза, в тот день Дмитрий был в Барановичах со знакомой. Во время прогулки они увидели, как из переулка выехал автобус. Транспорт остановился неподалеку, из него выбежали силовики.

Молодые люди испугались, что их задержат, сели в машину и попытались уехать, когда к ним подбежали люди в черном с дубинками, жестами приказали остановиться.

Дмитрий приостановился, услышал звуки ударов по машине, испугался, нажал на педаль газа и выкрутил руль, чтобы отъехать. Был ли наезд — он и сам не знает.

Дмитрий Приступа уехал в Польшу работает там ксендзом и преподавателям.

«Так где наша церковь? Конечно, в государстве»

Во многих странах церковь отделена от государства. Что это означает на практике? Что власть гарантирует свободу вероисповедания и не вмешивается в дела церкви. Но не в Беларуси.

Александр Лукашенко еще в 2016 году признавал, что не понимает этот тезис:

— Сегодня церковь в Беларуси превратилась в один из оплотов нашего государства, который обеспечивает вместе с другими заинтересованными органами власти и организациями баланс нашего общества. Церковь и наши священнослужители, как никто в мире, многое делали для мира и стабильности в нашем государстве. Так где наша церковь? Конечно, в государстве.

При этом он добавил, что власть ни в коем случае не должна излишне вмешиваться в дела церкви.

И кстати. 2021 год объявлен в Беларуси Годом народного единства. В планах мероприятий есть и всебелорусская молитва «За Беларусь!» Она должна была состояться 2 июля, накануне Дня независимости.

Но по последним данным, ее проведение запланировали на 3 июля. Сейчас по организациям рассылаются письма с просьбой организовать присутствие на мероприятии представителей властей, общественности и культуры.

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