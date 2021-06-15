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«Молчанием продается Бог»

15.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Последний год показал — власть готова работать только с лояльными священнослужителями, пишет TUT.BY.

«Молчанием продается Бог»

Фото: president.gov.by

Власть и религия долгое время шли рука об руку в Беларуси, но минувший год показал, что Александр Лукашенко готов относиться к священнослужителям лояльно только тогда, когда они не вмешиваются в политику и поддерживают власть во всех ее начинаниях. Те же, кто с этим не согласен — уходят в отставку или становятся фигурантами уголовных дел.

Молитва под ИВС и призывы остановить насилие

После страшных августовских дней, когда за несколько дней были задержаны почти 7 тысяч человек, а в больницах появились избитые силовиками люди, митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Павел призвал Александра Лукашенко сделать все, чтобы остановить насилие.

— Я прошу Александра Григорьевича Лукашенко, который является нашим гарантом, сделать все, чтобы остановить насилие. Я думаю, это можно сделать. В то же время я призываю наших граждан не подстрекать.

Я призываю молиться. Советовать мы не можем, но мы можем просить. Мы просим руководство страны остановить насилие. Потому что насилие только порождает насилие, — призвал Павел 14 августа.

На следующий день с призывом остановить насилие выступил Синод Белорусской Православной Церкви. В эти же дни БПЦ стала организовывать помощь людям, задержанным и пострадавшим в ходе протестных акций.

Еще через несколько дней Павел лично посетил Больницу скорой медицинской помощи в Минске.

«Молчанием продается Бог»

Митрополит Павел во время посещения БСМП в Минске. 17 августа 2020 года. Фото: пресс-служба Белорусской православной церкви

— В настоящее время часть пациентов больницы — люди, получившие травмы во время акций протеста, прошедших в начале минувшей недели. Среди них как участники митингов, так и случайные люди.

В больнице находятся также поступившие со следами избиений и тяжких телесных повреждений из изолятора временного содержания на улице Окрестина. Пострадавшим людям нанесен сильный физический и психологический ущерб, — говорилось в отчете об итогах поездки. Стоит ли говорить, что жесткие формулировки пресс-службы БПЦ не понравились властям.

Католическая церковь также категорически осудила насилие, и тоже не стесняясь в формулировках.

— Глава католической церкви Беларуси молился под стенами следственного изолятора в переулке Окрестина в Минске, что стало символом пыток мирных жителей, не согласных с фальсификацией выборов, — писал о молитве архиепископа Тадеуша Кондрусевича под стенами ИВС на Окрестина портал Католической церкви в Беларуси catholic.by 19 августа.

«Молчанием продается Бог»

Фото: catholic.by

Кондрусевич также добился встречи министром внутренних дел: на ней глава Католической церкви в Беларуси сообщил Юрию Караеву (возглавлявшему в то время МВД — прим. TUT.BY), что «костел решительно выступает против жестокого обращения с людьми, потому что каждый человек — это личность, которая имеет свое достоинство, и это достоинство надо всегда уважать».

«Остепенитесь и займитесь своим делом»

Реакция Александра Лукашенко не заставила себя долго ждать. На митинге в Гродно 22 августа он призвал представителей различных конфессий не вмешиваться в вопросы политики.

— Меня удивляет позиция наших конфессий. Дорогие мои священнослужители, остепенитесь и займитесь своим делом. В храмы люди должны приходить молиться!

Церкви, костелы — не для политики. Туда люди душой должны приходить, как это было всегда, — сказал он 22 августа. — Не идите на поводу у отщепенцев. Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет.

Безразлично смотреть и не получилось. 25 августа митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси, подал в отставку. У Белорусской православной церкви появился новый глава — Вениамин.

А белорусские католики и вовсе лишились своего митрополита. 31 августа Тадеуша Кондрусевича, гражданина Беларуси, попросту не впустили в Беларусь, когда он возвращался из зарубежной поездки — без объяснения причин. Ситуацию позже был вынужден комментировать Александр Лукашенко.

По его словам, митрополит попал в общий для России и Беларуси список невъездных, а еще о том, что у Кондрусевича может быть не одно гражданство, и на самом деле глава белорусской католической церкви «получал определенные задачи в Варшаве».

В этом можно было увидеть знак или символ. Тадеуша Кондрусевича не впустили в Беларусь через несколько дней после того, как на площади Независимости в Минске ОМОН во время разгона протестующих заблокировал убегавших и верующих в Красном костеле.

В МВД же заявили, что омоновцы защищали от толпы митингующих тех, кто молился в храме.

«Молчанием продается Бог»

Силовики заблокировали верующих в Красном костеле. 25 августа 2020 года. Фото: Игорь Мелешко

Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь только спустя четыре месяца изгнания, в канун Рождества и после визита в Минск спецпредставителя Ватикана. А потом ушел в отставку.

Так и Православная и Католическая церковь Беларуси лишилась своих высших иерархов.

«Молчанием продается Бог»

Последним громким случаем избавления от неугодного священника стала отставка архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия. 9 июня этого года Синод РПЦ освободил его от занимаемой должности 9 июня, ссылаясь на состояние его здоровья.

Правда, сам Артемий считает, что мог и должен был служить и дальше, а все произошло «по заданию государства».

— Сейчас ситуация немного изменилась после августовских беспорядков и идет всеобщая чистка. Граница перекрыта, людей увольняют и сажают в тюрьмы. Пока у них затишье — время для того, чтобы немного поставить и церковь на место. Потому что не все церковники поддерживают нынешний режим. Сейчас власти ездят по епархиям, выступают там, — рассказал опальный священник в интервью Радыё Свабода.

«Молчанием продается Бог»

Архиепископ Артемий (Кищенко) (в центре). Фото: Белорусская православная церковь

Артемий славился тем, что после августовских событий резко осуждал насилие как в официальных воззваниях, так и с церковного амвона.

— Кровь жертв и тяжкие страдания людей в эти дни — на совести тех, кто сознательно сам убивал либо принуждал других убивать правду! О том, что так нельзя поступать тем, кто считает себя православным христианином, предупреждали наши священники, взывавшие к их совести и напоминавшие Заповеди Божии! Но, к сожалению, их слушали в последнюю очередь, — писал владыка Артемий в своем послании к верующим в августе прошлого года.

Тогда же священники Гродненской епархии исполнили молитвенный гимн «Магутны Божа» в поддержку белорусского народа на ступенях главного храма города — Свято-Покровского собора.

Артемий также посещал места лишения свободы и общался с заключенными, в том числе и «политическими», и продолжал говорить то, что властям было неприятно слышать, даже после получения БПЦ предупреждения от уполномоченного по делам религии и национальностей.

— Сейчас, конечно, времена очень сложные. Господствуют пороки, господствует зло. Это все разъединяет людей. И общественное разъединение, как мы все знаем, происходит.

Причина в том, что царство мира сего желает видеть в церкви только идеологически-политический аппарат, подвластный ее механизму, — говорил он во время проповеди в Прощенное воскресенье в марте этого года. — Новомученики и праведники нашего времени всегда говорили: «Молчанием продается Бог».

Предупреждения и отставки

Официальные предупреждения, но от Генеральной прокуратуры, о недопустимости нарушения закона в ноябре прошлого года получили пресс-секретарь БПЦ Сергей Лепин и епископ Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий: за комментарии действий силовиков по разрушению мемориала во Дворе Перемен погибшего Романа Бондаренко.

— В заявлениях, которые представители католической и православной церквей разместили в соцсетях, «в заведомо безапелляционной агрессивной тональности используются определенные термины и обороты («глумление над портретами убиенного», «зачем это сатанинское попрание лампад и иконок» и др.), сознательно повышающие уровень напряженности в обществе, разжигающие ненависть к представителям органов государственной власти, в том числе правоохранительных органов, и, как следствие, вражду в отношении указанных социальных групп населения, — говорилось в сообщении ведомства.

«Молчанием продается Бог»

Сергей Лепин был вынужден уйти в отставку с поста пресс-секретаря БПЦ, но остался священником и преподавателем. Юрий Кособуцкий по-прежнему епископ Минско-Могилевской архиепархии, и по-прежнему критически высказывается о действиях властей.

Еще один священник, который мог быть знаком нашим читателям — Александр Кухта. Молодой священнослужитель вел популярный блог на Youtube где в простой форме говорил с подписчиками о вере, жизни, отношениях.

«Молчанием продается Бог»

Александр Кухта. Фото: домашний архив

В январе его сняли с должности заместителя председателя Миссионерского отдела Белорусского экзархата Московского Патриархата. Незадолго до этого он подал в СК ходатайство о личном поручительстве в отношении блогера Игоря Лосика.

Из ксендза — в фигуранты уголовного дела

А некоторые из священников стали фигурантами уголовных дел. Например, 29-летний ксендз из Ляховичей Дмитрий Приступа. В марте этого года по телевидению сообщили, что во время августовских протестов в Барановичах произошло три наезда на милиционеров, двое из водителей скрылись.

«Один из беглецов — теперь уже бывший ксендз из Ляховичей», — рассказали на государственном телеканале, добавив, что после случившегося «в приходе стараются забыть о таком католике». Ляховичских католиков, которые лично знают «беглеца», такие заявления возмутили.

Во-первых, Дмитрий — не бывший священнослужитель, а действующий. Во-вторых, говорят люди, вина молодого ксендза еще не доказана. В-третьих, никто из прихожан его не старается забыть — наоборот, помнят и ждут возвращения.

«Молчанием продается Бог»

Дмитрий Приступа. Фото из соцсетей

По официальной версии, вечером 11 августа Дмитрий Приступа за рулем BMW «из мести за выполнение служебной деятельности» умышленно совершил наезд на военнослужащего. В результате пострадавший получил «телесные повреждения в виде ушиба нижней трети правого бедра, а также физическую боль». Обвинение Дмитрию предъявили по статье 364 — насилие в отношении сотрудника ОВД. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

По версии родных ксендза, в тот день Дмитрий был в Барановичах со знакомой. Во время прогулки они увидели, как из переулка выехал автобус. Транспорт остановился неподалеку, из него выбежали силовики.

Молодые люди испугались, что их задержат, сели в машину и попытались уехать, когда к ним подбежали люди в черном с дубинками, жестами приказали остановиться.

Дмитрий приостановился, услышал звуки ударов по машине, испугался, нажал на педаль газа и выкрутил руль, чтобы отъехать. Был ли наезд — он и сам не знает.

Дмитрий Приступа уехал в Польшу работает там ксендзом и преподавателям.

«Так где наша церковь? Конечно, в государстве»

Во многих странах церковь отделена от государства. Что это означает на практике? Что власть гарантирует свободу вероисповедания и не вмешивается в дела церкви. Но не в Беларуси.

Александр Лукашенко еще в 2016 году признавал, что не понимает этот тезис:

— Сегодня церковь в Беларуси превратилась в один из оплотов нашего государства, который обеспечивает вместе с другими заинтересованными органами власти и организациями баланс нашего общества. Церковь и наши священнослужители, как никто в мире, многое делали для мира и стабильности в нашем государстве. Так где наша церковь? Конечно, в государстве.

При этом он добавил, что власть ни в коем случае не должна излишне вмешиваться в дела церкви.

И кстати. 2021 год объявлен в Беларуси Годом народного единства. В планах мероприятий есть и всебелорусская молитва «За Беларусь!» Она должна была состояться 2 июля, накануне Дня независимости.

Но по последним данным, ее проведение запланировали на 3 июля. Сейчас по организациям рассылаются письма с просьбой организовать присутствие на мероприятии представителей властей, общественности и культуры.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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