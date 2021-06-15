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Эксперт: Европейские санкции - " Если не смерть, то кома для „Белавиа“

15.06.2021 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дмитрий Бабицкий, исследователь CASE Belarus, спрогнозировал влияние европейских санкций на транспортную отрасль Беларуси.




По словам экономиста, пишет Office Life, «лайтовая версия» санкций уже сейчас реализуется.

Это если не смерть, то кома для „Белавиа“. Это сотни миллионов долларов потерь в год. Плюс транзит авиасудов потерян — это дорого. Это существенные потери для отрасли и субъекта хозяйствования.

Эксперт добавил, что возможны потери для трубопроводного транспорта. И третье — вероятны потери для БЖД.

Это системообразующая компания, у которой в каждом районе есть работающие. Это может иметь серьезный социальный эффект. Поскольку внутренние грузовые перевозки субсидируются транзитом, то удар по транзиту приведет к цепной реакции в экономике. Это максимум, к чему могут привести санкции в отношении транспортного сектора.

Сектор грузового транспорта, скорее всего, не будет затронут, предположил экономист. Он добавил, что в белорусской экономике госсектор пострадает больше, поскольку он представлен в основном монополистами.
 
 
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Дмитрий Бабицкий, исследователь CASE Belarus, спрогнозировал влияние европейских санкций на транспортную отрасль Беларуси.
 
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