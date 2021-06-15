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Эксперт: Европейские санкции - " Если не смерть, то кома для „Белавиа“
Источник материала: Партизан
Дмитрий Бабицкий, исследователь CASE Belarus, спрогнозировал влияние европейских санкций на транспортную отрасль Беларуси.
По словам экономиста,
Это если не смерть, то кома для „Белавиа“. Это сотни миллионов долларов потерь в год. Плюс транзит авиасудов потерян — это дорого. Это существенные потери для отрасли и субъекта хозяйствования.
Эксперт добавил, что возможны потери для трубопроводного транспорта. И третье — вероятны потери для БЖД.
Это системообразующая компания, у которой в каждом районе есть работающие. Это может иметь серьезный социальный эффект. Поскольку внутренние грузовые перевозки субсидируются транзитом, то удар по транзиту приведет к цепной реакции в экономике. Это максимум, к чему могут привести санкции в отношении транспортного сектора.
Сектор грузового транспорта, скорее всего, не будет затронут, предположил экономист. Он добавил, что в белорусской экономике госсектор пострадает больше, поскольку он представлен в основном монополистами.
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Дмитрий Бабицкий, исследователь CASE Belarus, спрогнозировал влияние европейских санкций на транспортную отрасль Беларуси.
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