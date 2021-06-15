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Минздрав Беларуси обновил перечень стран, по прибытии из которых нужна 10-дневная самоизоляция

15.06.2021 20:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из списка были исключены еще девять стран.


Фото: tut.by

В Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали, что был обновлен перечень стран, по прибытии из которых нужна десятидневная самоизоляция, пишет kp.by. Информация об этом была опубликована на сайте ведомства.

- Из списка были исключены девять стран, в числе которых Монако, Армения, Сан Марино, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Молдова, Болгария и Словакия. По прибытию из данных стран 10-дневная самоизоляция не понадобится, - говорится в сообщении.

В Минздраве напомнили, что в списке все еще остаются 132 государства, после приезда из которых необходима десятидневная самоизоляция. Среди них – Литва, Латвия, Украина и Польша, а России в данном списке нет.
 
 
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