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Минздрав Беларуси обновил перечень стран, по прибытии из которых нужна 10-дневная самоизоляция
Источник материала: Партизан
Из списка были исключены еще девять стран.
Фото: tut.by
В Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали, что был обновлен перечень стран, по прибытии из которых нужна десятидневная самоизоляция,
- Из списка были исключены девять стран, в числе которых Монако, Армения, Сан Марино, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Молдова, Болгария и Словакия. По прибытию из данных стран 10-дневная самоизоляция не понадобится, - говорится в сообщении.
В Минздраве напомнили, что в списке все еще остаются 132 государства, после приезда из которых необходима десятидневная самоизоляция. Среди них – Литва, Латвия, Украина и Польша, а России в данном списке нет.
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Из списка были исключены еще девять стран.
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