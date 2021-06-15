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ЕС и США намерены призвать режим Лукашенко к ответу за нарушения прав человека

15.06.2021 20:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евросоюз и Соединенные Штаты Америки по-прежнему поддерживают народ Беларуси и его требования по соблюдению прав человека и демократии, говорится в заявлении по итогам саммита ЕС-США.

ЕС и США намерены призвать режим Лукашенко к ответу за нарушения прав человека
Источник: foxnews.com

Саммит с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Шарля Мишеля и американского президента Джо Байдена прошел 15 июня в Брюсселе, передает БелаПАН.

«Мы намерены привлечь режим Лукашенко к ответу за эскалацию нарушений прав человека и основных свобод, а также за создание угрозы авиационной безопасности в результате беспрецедентного и неприемлемого принудительного изменения маршрута пассажирского самолета ЕС под ложным предлогом и последующего ареста журналиста в рамках непрекращающихся атак на голоса оппозиции и свободу прессы», — говорится в документе.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. По поручению Александра Лукашенко в небо подняли истребитель МиГ-29. Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Совет Евросоюза официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам пролет над территорией Евросоюза и доступ в аэропорты ЕС.

 
Теги: Минск
 
 
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Евросоюз и Соединенные Штаты Америки по-прежнему поддерживают народ Беларуси и его требования по соблюдению прав человека и демократии, говорится в заявлении по...
 
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