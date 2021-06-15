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Суд над Тихановским, Статкевичем, Лосиком и другими фигурантами дела будет закрытым

15.06.2021 20:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дело Сергея Тихановского, Николая Статкевича и Игоря Лосика будет рассматриваться в гомельском СИЗО № 3 на закрытом судебном заседании, сообщил БелаПАН адвокат Дмитрий Лепретор.

Суд над Тихановским, Статкевичем, Лосиком и другими фигурантами дела будет закрытым

Защитник 15 июня получил официальное уведомление о дате суда, начало которого назначено 24 июня в 10 часов утра. Также сегодня он посетил в СИЗО своего подзащитного Игоря Лосика. «Защита к суду готова. Однако Игорь рассчитывал на открытый судебный процесс, настаивал на нем и очень разочарован таким решением. Он по-прежнему заявляет о своей невиновности, о том, что ему скрывать нечего, и готов публично отстаивать свою позицию», — отметил адвокат.

Бытовые условия содержания, по словам Лосика, в гомельском СИЗО несколько лучше, чем в жодинской тюрьме. Жалоб на здоровье Игорь не высказывал, добавил адвокат.

Также Лепретор сообщил, что предварительная дата окончания суда — 30 июня.

Жена Игоря Лосика на своей странице в «Инстаграме» выразила мнение, что закрытие процесса означает лишь одно — у следствия нет никаких доказательств вины обвиняемых. «Если они есть, покажите их всему цивилизованному миру… А показывать нечего, просто липа и абсурд. Ну, что ж, вы закрыли суд, но это не означает, что меня не будет в Гомеле. Каждый день, пока идет судебный процесс, я буду находиться у стен СИЗО-3», — написала она.

В числе фигурантов дела также Артем Саков, Дмитрий Попов, Владимир Цыганович.

 
Теги: Гомель
 
 
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Дело Сергея Тихановского, Николая Статкевича и Игоря Лосика будет рассматриваться в гомельском СИЗО № 3 на закрытом судебном заседании, сообщил БелаПАН адвокат...
 
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