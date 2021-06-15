ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Клиентка интернет-магазина подменила новую одежду на б/у

15.06.2021 20:45 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Костюмированное шоу,  а в итоге вместо аплодисментов правовое преследование. Клиентка интернет-магазина подменила новую одежду на б/у. Находчивой модницей оказалась 24-летняя жительница Минска. Девушка в онлайн-маркете заказала джинсы, свитшот, рубашку и два джемпера, а во время примерки подменила товар на свою одежду. Вернув все вещи курьеру, сообщила о том, что вещи ей не подошли. Как рассказали в ГУВД, поступок рассматривается как мошеннические действия.

Сообщается, что ранее в поле зрения правоохранителей девушка не попадала. Материалы проверки переданы в СК, где действиям подозреваемой дана правовая оценка.



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Костюмированное шоу,  а в итоге вместо аплодисментов правовое преследование. Клиентка интернет-магазина подменила новую одежду на б/у. Находчивой модницей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 16 июня: что ждет завтра все знаки Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by