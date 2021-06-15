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Костюмированное шоу, а в итоге вместо аплодисментов правовое преследование. Клиентка интернет-магазина подменила новую одежду на б/у. Находчивой модницей оказалась 24-летняя жительница Минска. Девушка в онлайн-маркете заказала джинсы, свитшот, рубашку и два джемпера, а во время примерки подменила товар на свою одежду. Вернув все вещи курьеру, сообщила о том, что вещи ей не подошли. Как рассказали в ГУВД, поступок рассматривается как мошеннические действия.

Сообщается, что ранее в поле зрения правоохранителей девушка не попадала. Материалы проверки переданы в СК, где действиям подозреваемой дана правовая оценка.





