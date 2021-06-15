Видео стало доказательством кражи кошелька в Молодечно

Источник материала: БT

60-летний посетитель магазина не прошел мимо забытого портмоне. Завидев находку у контрольных весов на выходе из дискаунтера, мужчина забрал кошелек и ушел. Вечером в милицию обратилась 65-летняя пенсионерка, которая и рассказала о пропаже денег. Изучив камеры наблюдения, сыщики без труда вышли на ранее судимого местного жителя. Подозреваемый объяснил свой поступок улыбкой фортуны. О чудесной находке он рассказал жене. Супруги вытащили из кошелька 240 рублей, а портмоне, в котором оставалась мелочь, банковская и скидочные карты, забросили в почтовый ящик. Найденные деньги потратили на спиртное.





Схожая история случилась и в Борисове. Там у несовершеннолетнего школьника украли рюкзак. В милицию обратилась мама мальчика, рассказав, что ребенок играл на детской площадке, оставив ранец неподалеку. А пропажу заметил лишь тогда, когда собирался домой. Всего несколько часов понадобилось оперативникам, чтобы задержать 54-летнего мужчину. Борисовчанин признался, что уличил момент, когда детвора увлеченно каталась на качелях, и незаметно забрал сумку, внутри которой оказались кошелек и мобильный телефон. Забрав вещи, мужчина выбросил рюкзак у ближайшей урны. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье "Кража".



