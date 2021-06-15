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Видео стало доказательством кражи кошелька в Молодечно

15.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

60-летний посетитель магазина не прошел мимо забытого портмоне. Завидев находку у контрольных весов на выходе из дискаунтера, мужчина забрал кошелек и ушел. Вечером в милицию обратилась 65-летняя пенсионерка, которая и рассказала о пропаже денег. Изучив камеры наблюдения, сыщики без труда вышли на ранее судимого местного жителя. Подозреваемый объяснил свой поступок улыбкой фортуны. О чудесной находке он рассказал жене. Супруги вытащили из кошелька 240 рублей, а портмоне, в котором оставалась мелочь, банковская и скидочные карты, забросили в почтовый ящик. Найденные деньги потратили на спиртное. 


Схожая история случилась и в Борисове. Там у несовершеннолетнего школьника украли рюкзак. В милицию обратилась мама мальчика, рассказав, что ребенок играл на детской площадке, оставив ранец неподалеку. А пропажу заметил лишь тогда, когда собирался домой.  Всего несколько часов понадобилось оперативникам, чтобы задержать 54-летнего мужчину. Борисовчанин признался, что уличил момент, когда детвора увлеченно каталась на качелях, и незаметно забрал сумку, внутри которой оказались кошелек и мобильный телефон. Забрав вещи, мужчина выбросил рюкзак у ближайшей урны. В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статье "Кража".



 
 
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60-летний посетитель магазина не прошел мимо забытого портмоне. Завидев находку у контрольных весов на выходе из дискаунтера, мужчина забрал кошелек и ушел. Вечером...
 
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