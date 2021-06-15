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Обзор чрезвычайных происшествий

15.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Из огня в городе Каменец спасли 3 человек. Пламя разбушевалось в квартире на втором этаже по улице Восьмого Марта. Практически на пороге бойцы МЧС обнаружили женщину, которая потеряла ориентацию в дыму. Ее вывели на свежий воздух и вернулись в жилище в поисках других погорельцев. Возле кухни лежал гость, его также передали медикам. Третьим уже в другой части квартиры нашли и постояльца, его эвакуировали на улицу. Сообщается, что мужчина арендует жилье. К слову, все трое госпитализированы с диагнозами "отравление дымом", а также "алкогольная интоксикация". Причины ЧП установят эксперты. 

В Ляховичах пламя вспыхнуло, когда жильцов дома не было. Помощь спасателей понадобилась соседям. Дым поднялся на несколько уровней выше. Из квартир эвакуировали 2 мужчин. Огонь уничтожил кровать и телевизор. Повреждены личные вещи, а также закопчен потолок и стены. Судя по кадрам, очагом возгорания мог стать диван. Однако причины ЧП пока не ясны. 

На пожаре в столице огнеборцы спасли 2 пенсионеров. Стихия разбушевалось на втором уровне двухэтажного дома. Первая бригада МЧС пробиралась в жилище через окно, их коллеги вошли через дверь. На полу в кухне спасатели нашли женщину, а в жилой комнате мужчину. Пострадавших увезли в больницу, они отравились дымом, а также были пьяны. Вероятно, к инциденту привело неосторожное обращение с огнем. 

В минской квартире на бульваре Шевченко загорелся холодильник. Техника 2000 года выпуска. В результате ЧП обошлось без пострадавших. Эвакуация жильцов не понадобилась. Пламя успело повредить холодильник, закопчена комната.  Предварительная причина инцидента - короткое замыкание проводки. 



 
 
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Из огня в городе Каменец спасли 3 человек. Пламя разбушевалось в квартире на втором этаже по улице Восьмого Марта. Практически на пороге бойцы МЧС обнаружили...
 
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