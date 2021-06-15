О происшествиях на дороге Беларуси

Источник материала: БT

Материал подготовил Юрий Шевчук.

В Бобруйском районе женщина попала под поезд и погибла. По данным следствия, накануне инцидента 50-летнюю погибшую с 6-летней внучкой на платформу Микуличи привез родственник. На автомобильном переезде из-за приближающегося поезда работала звуковая сигнализация и светофор. В это время женщина увидела, что на противоположной стороне платформы на станцию прибывает их поезд. Она с внучкой вышла из машины, девочка первая перебежала железнодорожные пути. Следом за ней шла бабушка, которая не успела перейти через рельсы, и ее сбил поезд.



В Минске на проспекте Победителей водитель протаранил металлическое ограждение. По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, затем въехал в металлическое ограждение. В результате ДТП никто не пострадал.



В Горках в результате ДТП пострадал мотоциклист. Авария случилась в районе дома 122 по улице Якубовского. 67-летняя водитель Renault Scenic разворачивалась возле остановки и не уступила дорогу мотоциклу. В итоге байкер на Suzuki не успел среагировать и врезался в авто. 27-летний мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.



В Гомеле пьяный водитель закрылся от инспекторов ГАИ в машине. О том, что в центр города едет вероятно нетрезвый водитель на автомобиле Honda, на горячую линию 102 сообщили очевидцы. Скрываясь от преследования экипажа департамента охраны, нарушитель заехал во двор по улице Ильича. Далее мужчина пересел на пассажирское сидение и заблокировал все двери. Отказом выйти из салона мужчина ответил и приехавшим сотрудникам ГАИ.



Закончилась история тем, что замок в машине открыл хозяин авто, который увидел скопление людей у своего дома и вышел. Нарушителем оказался 31-летний житель Гомеля. В его выдыхаемом воздухе было 3,4 промилле алкоголя. Ранее мужчина неоднократно нарушал закон. В этот раз на него составили 3 административных протокола.



Еще одна удивительная история с участием нетрезвого водителя случилась в Кировском районе. В деревне Барсуки, заметив автомобиль ГАИ, байкер на мопеде резко свернул с намеченного пути, чем и вызвал подозрение у инспекторов. Не остановили водителя мопеда Delta ни проблесковые маячки, ни звуковой сигнал. Однако уехать далеко не удалось. Уже через несколько километров нарушитель был задержан. Как пояснил сам 32-летний молодой человек, он выпил пива и решил поехать к другу. Водительского удостоверения мужчина никогда не получал. За свои нарушения нетрезвому бесправнику придется заплатить внушительный штраф, также в ближайшие 5 лет нарушитель не сможет получить водительские права





