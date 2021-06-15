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Следователи ищут очевидцев ДТП со смертельным исходом в Ивановском районе

15.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Авария на трассе М10 случилась накануне. 

Предварительно, 24-летний мужчина на Opel  ехал в сторону Иванова, вблизи агрогородка Снитово пошел на обгон. Автомобилист выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Renault. Водитель последнего погиб от полученных травм. СК уже возбудил уголовное дело в отношении водителя Opel. Следователи просят всех, кто стал очевидцем ДТП или располагает видеозаписями происшествия с регистратора,  обращаться по телефону: /33/ 311 66 11. 



 
 
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Авария на трассе М10 случилась накануне.  Предварительно, 24-летний мужчина на Opel  ехал в сторону Иванова, вблизи агрогородка Снитово пошел на обгон....
 
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