Следователи ищут очевидцев ДТП со смертельным исходом в Ивановском районе

Источник материала: БT

Авария на трассе М10 случилась накануне.

Предварительно, 24-летний мужчина на Opel ехал в сторону Иванова, вблизи агрогородка Снитово пошел на обгон. Автомобилист выехал на встречку и лоб в лоб столкнулся с Renault. Водитель последнего погиб от полученных травм. СК уже возбудил уголовное дело в отношении водителя Opel. Следователи просят всех, кто стал очевидцем ДТП или располагает видеозаписями происшествия с регистратора, обращаться по телефону: /33/ 311 66 11.





