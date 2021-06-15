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Факты хищения леса в Ивьевском, Ивацевичском районе и в Смолевичском лесхозе

15.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

По документам картина одна, на деле уже иная. Так, в Ивьевском районе по бумагам везли дрова хвойных пород объемом 10 кубов. Реальность такова:  среди  груза в том числе была и деловая древесина, цена уже другая. 

Аналогичная ситуация и в Ивацевичском районе. На этот раз нарушения зафиксировали фотоловушки. Подробности в сюжете Александра Камовича.

Когда по документам дрова, а на деле деловая древесина. В Ивьевском районе инспекторы остановили трактор с прицепом, который принадлежит одной из фирм региона. Водитель предъявил документы на дрова хвойных пород объемом 10 кубов и стоимостью чуть более 300 рублей. На самом же деле в ходе осмотра установлено, что среди так называемых дров имеется и деловая древесина стоимостью 700 рублей. А отпустили такой груз в местном лесхозе. Теперь этим делом занимается финансовая милиция.

Оказалось, что лес (а точнее деловую древесину объемом 14 кубометров) вывез местный житель. В дальнейшем похититель продал дерево частному предприятию из Мостов. Более того, стало известно, что это не единичный факт, и ранее подозреваемый также похитил 14 кубометров древесины, за которую он также выручил более 2 тысяч рублей.

И еще один похожий случай в Смолевичском лесхозе. Там тракторист лесничества на личном участке оборудовал мини-пилораму и занимался распиловкой древесины, которую незаконно вывозил из леса.

Только вот незадачливого махинатора подвела система GPS-контроля, установленная на тракторе, а также тот факт, что Государственная инспекция на постоянном контроле держит частные пилорамы работников лесхозов, которых, стоит отметить, становится все больше.

Всеми перечисленными фактами сейчас занимаются правоохранительные органы. Напомню, что уже с августа вся заготовленная на территории лесного фонда древесина должна будет проходить через единую государственную электронную систему учета, что в свою очередь поможет бороться с серыми схемами. Подробнее об этой системе мы расскажем в итоговом выпуске программы в пятницу. 



 
 
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По документам картина одна, на деле уже иная. Так, в Ивьевском районе по бумагам везли дрова хвойных пород объемом 10 кубов. Реальность такова:  среди  груза в том...
 
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