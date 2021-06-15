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Пьяная выходка минчанина на заправке оказалась в объективе камеры видеонаблюдения

15.06.2021 20:45 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Разбил информационное табло. Пьяная выходка минчанина на заправке оказалась в объективе камеры видеонаблюдения. Сообщение о происшествии поступило в милицию. Уже на месте стражи порядка выяснили, что выпивший мужчина зашел в торговый зал, громко кричал и неприлично высказывался в адрес сотрудников, а после потребовал продать ему бутылку водки. Работники отказались обслуживать агрессивного мужчину. Последний вышел на улицу, но уйти тихо ему не удалось. Мужчина, видимо от злости, ударил рукой по информационной доске и повредил ее. В итоге в отношении минчанина возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".


 
 
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Разбил информационное табло. Пьяная выходка минчанина на заправке оказалась в объективе камеры видеонаблюдения. Сообщение о происшествии поступило в милицию. Уже...
 
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