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Разбил информационное табло. Пьяная выходка минчанина на заправке оказалась в объективе камеры видеонаблюдения. Сообщение о происшествии поступило в милицию. Уже на месте стражи порядка выяснили, что выпивший мужчина зашел в торговый зал, громко кричал и неприлично высказывался в адрес сотрудников, а после потребовал продать ему бутылку водки. Работники отказались обслуживать агрессивного мужчину. Последний вышел на улицу, но уйти тихо ему не удалось. Мужчина, видимо от злости, ударил рукой по информационной доске и повредил ее. В итоге в отношении минчанина возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство".