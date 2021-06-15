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С 1 сентября в школах Беларуси появятся руководители военно-патриотического воспитания
Источник материала: Партизан
Это новая должность, всего - около 2 тысяч ставок, рассказал министр образования.
Фото: Павел Мицкевич
С нового учебного года в школах Беларуси вводится должность руководителя военно-патриотического воспитания. Всего - около 2 тыс. ставок, рассказал Министр образования Игорь Карпенко на выездном расширенном заседании президиума верхней палаты парламента,
В то же время Министр обороны Виктор Хренин предложил организовать обучение и повышение квалификации преподавателей по предмету «Допризывная подготовка» в школах, а также привлекать кадровых военных к организации подготовки школьников, сообщается в информации Министерства образования.
Там отметили, что уже разработана программа патриотического воспитания населения, готовится к созданию Республиканский центр патриотического воспитания. По словам министра обороны, «это надо, чтобы молодежь осознавала свой долг перед Отечеством и не думала, что служба в армии - это потеря времени».
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Это новая должность, всего - около 2 тысяч ставок, рассказал министр образования.
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