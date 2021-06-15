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С 1 сентября в школах Беларуси появятся руководители военно-патриотического воспитания

15.06.2021 20:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Это новая должность, всего - около 2 тысяч ставок, рассказал министр образования.


Фото: Павел Мицкевич

С нового учебного года в школах Беларуси вводится должность руководителя военно-патриотического воспитания. Всего - около 2 тыс. ставок, рассказал Министр образования Игорь Карпенко на выездном расширенном заседании президиума верхней палаты парламента, пишет kp.by. Пока не уточнется, появится ли новый предмет в учебном процессе, и чем конкретно будут заниматься руководители военно-патриотического воспитания.

В то же время Министр обороны Виктор Хренин предложил организовать обучение и повышение квалификации преподавателей по предмету «Допризывная подготовка» в школах, а также привлекать кадровых военных к организации подготовки школьников, сообщается в информации Министерства образования.

Там отметили, что уже разработана программа патриотического воспитания населения, готовится к созданию Республиканский центр патриотического воспитания. По словам министра обороны, «это надо, чтобы молодежь осознавала свой долг перед Отечеством и не думала, что служба в армии - это потеря времени».
 
 
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Это новая должность, всего - около 2 тысяч ставок, рассказал министр образования.
 
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