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Завтра контролеры в Минске начнут останавливать автобусы посреди маршрута
Источник материала: Партизан
Завтра контролеры в Минске начнут останавливать автобусы посреди маршрута «Минсктранс» заявил об изменениях в правилах «работы» ревизоров.
Госпредприятие «Минсктранс» сообщило, что с 16 июня усиливается контроль за оплатой проезда. «Минсктранс» предупреждает, что контролеры имеют право проверять автобусы посреди маршрута на оборудованных остановочных пунктах,
«Государственное предприятие «Минсктранс» призывает пассажиров ответственно относиться к пользованию услугами общественного транспорта и своевременно оплачивать проезд», — говорится в сообщении предприятия.
Судя по всему, усиление будет касаться автобусов скоростных и экспресс-маршрутов, которые высаживают и подбирают пассажиров не на всех остановках.
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Завтра контролеры в Минске начнут останавливать автобусы посреди маршрута «Минсктранс» заявил об изменениях в правилах «работы» ревизоров.
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