Экономист: Беларусь из-за авиасанкций недополучит сотни миллионов долларов

В связи с авиасанкциями, которые введены Евросоюзом в отношении Беларуси, страна недополучит сотни миллионов долларов. Такое мнение высказал 15 июня эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Belarus Дмитрий Бабицкий во время онлайн-презентации своего исследования.



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Он напомнил, что западные авиакомпании прекратили летать в воздушном пространстве над Беларусью и поэтому не перечисляют в бюджет страны плату за пролет. «По оценкам, из-за этого страна может недополучить 50—60 млн долларов в год», — сказал Бабицкий.

Второй канал влияния авиасанкций на Беларусь, добавил он, — сборы, которые недополучит белорусский аэропорт. Эксперт обратил внимание, что часть самолетов ранее пролетали Беларусь транзитом, и в 2019 году около 5 млн пассажиров пересекали страну транзитом.

«Беларусь может недополучить 50—100 млн долларов из-за потери доходов, связанных с авиатранзитом», — предположил Бабицкий.

Кроме того, добавил он, примерно столько же из-за авиасанкций может недополучить национальная авиакомпания «Белавиа». «Сейчас пассажирские авиаперевозки в мире восстанавливаются после пандемии, но из-за санкций "Белавиа" не сможет воспользоваться возможностями, которые появились у других компаний», — констатировал Бабицкий.

Напомним, в мае Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. В начале июня Совет Евросоюза официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам пролет над территорией Евросоюза и доступ в аэропорты ЕС.

Перечисленные авиасанкции были введены после того, как 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, вынужденно сел в Минске. Позже минирование не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Директор авиакомпании Ryanair Майкл О`Лири на заседании транспортного комитета Палаты общин парламента Великобритании 15 июня дал показания о ситуации с вынужденной посадкой самолета в Минске. Он заявил о преднамеренном нарушении властями Беларуси всех международных авиационных правил и норм безопасности.

О`Лири отметил, что рейсы Ryanair, отклоняющиеся в той точке, обычно приземляются в Польше и странах Балтии, но на командира судна «оказывалось значительное давление», чтобы он приземлился в Минске. «Ему не приказывали сделать это, но ему не оставили никакой альтернативы», — подчеркнул он на заседании комитета.