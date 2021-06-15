Цитата дня. Где для России проходят красные линии. В том числе и по «белорусскому вопросу»

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Директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин – о задачах Москвы, которые она хотела бы решить на женевской встрече.





– Накануне президентского саммита с Джозефом Байденом в Женеве у Москвы нет иллюзий, – пишет директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин.

По его мнению, противостояние Москвы с Вашингтоном продолжится, а сама встреча «не принесет ни перезагрузки, ни даже разрядки – собственно, к ним никто и не стремится»:

– Не просматривается и перспектив большой сделки, на которую некоторые в России рассчитывали в начале президентства Дональда Трампа.

И тем не менее, у Москвы есть несколько задач, которые она хотела бы решить на женевской встрече, считает Тренин:

Прежде всего – четко объяснить Вашингтону, где для России проходят красные линии. Это приглашение Украине присоединиться к НАТО; развертывание американских баз и войск – особенно ракет средней и меньшей дальности – в Украине; потакание попыткам Киева силой вернуть себе Донбасс и Крым; попытки оторвать Беларусь от России и так далее.

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