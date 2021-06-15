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Цитата дня. Где для России проходят красные линии. В том числе и по «белорусскому вопросу»
15.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Директор Московского Центра Карнеги Дмитрий Тренин – о задачах Москвы, которые она хотела бы решить на женевской встрече.
– Накануне президентского саммита с Джозефом Байденом в Женеве у Москвы нет иллюзий, –
По его мнению, противостояние Москвы с Вашингтоном продолжится, а сама встреча «не принесет ни перезагрузки, ни даже разрядки – собственно, к ним никто и не стремится»:
– Не просматривается и перспектив большой сделки, на которую некоторые в России рассчитывали в начале президентства Дональда Трампа.
И тем не менее, у Москвы есть несколько задач, которые она хотела бы решить на женевской встрече, считает Тренин:
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Директор Московского Центра Карнеги – о задачах Москвы, которые она хотела бы решить на женевской встрече.
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