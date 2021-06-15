Белорусы часами стоят в очередях, чтобы получить апостиль на диплом, позволяющий поступить в иностранный вуз









сообщает "Еврорадио". В этом году тут наблюдается особый ажиотаж,"Еврорадио".





11:30 — до закрытия департамента остается полчаса, а перед входом в здание еще около ста человек. Все они надеются забрать свои документы с апостилем, позволяющим поехать учиться за границу или устроиться там на работу по специальности.





Перед Евгенией в очереди три человека, она простояла в ожидании своих документов уже два с половиной часа.





— Я планирую поступать в магистратуру в Польшу. В Беларуси не вижу перспектив уже. Когда приходила оформлять документы, то тоже простояла в огромной очереди. Вчера, говорят, вообще около 300 человек было. Проблема в том, что спрос большой, а работают там всего два человека на выдачу документов и прием, — рассказывает минчанка.





— Да, сама процедура быстрая, но людей слишком много, — добавляет Юрий, также томящийся в очереди. — Я оформляю документы для себя и жены, мы собираемся поехать в Швецию. Возможно, диплом нам там понадобится. Стою уже больше двух часов.





Ждут своей очереди и курьеры, которые не первый год забирают документы для своих заказчиков. По их словам, такого ажиотажа, как в этом году, они не наблюдали.





— В 2020-м тут было совсем мало людей из-за локдауна во многих странах. В позапрошлом тоже были очереди, но не такие, — говорит курьер.





Минчане жалуются, что длинные очереди сейчас выстраиваются и в консульское управление МИДа, где также проставляют апостили на документы.





Статистика выданных белорусам виз и видов на жительство бьет рекорды. Если в 2019 году Польша выдала белорусам около 9 тысяч ВНЖ, то в 2021-м, при сохранении темпов миграции (5000 ВНЖ за 4 месяца 2021-го), белорусы получат около 15 тысяч видов на жительство (ссылка Выборча).





Большинство из переехавших в Польшу белорусов — высококвалифицированные специалисты, в том числе айтишники. Уже более 10% белорусских IT-специалистов переехали в Польшу по программе Poland Business Harbour.





В Литве в период с 1 августа 2020 года по 15 февраля 2021 года за временным видом на жительство обратились более 9 тысяч белорусов. Посольства и консульства Литвы за этот период выдали нашим гражданам более 12 тысяч национальных виз.