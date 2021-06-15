Валютные рынки в СНГ: долларовые качели в Беларуси, стабильность нацвалюты в Таджикистане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

О ситуации на валютных рынках в странах Содружества – корреспонденты телеканала «МИР 24».



Официальный курс доллара по данным Национального банка Кыргызстана - 87 сомов и 70 тыйын. Частные обменные пункты продают американскую валюту на 40 тыйын дешевле. Американская валюта укрепляет позиции после майского падения. Тогда доллар стоил 86,5 сома. А вот европейская валюта продолжает падение. Официальный курс – 102 сома и 50 тыйын. Вчера евро стоил на сом дороже.

В Молдове лей укрепляет позиции по отношению к единой европейской валюте. Стоимость евро, установленная Нацбанком на сегодня, составила 21 лей 46 банов. Это на 4 бана меньше, чем вчера. А вот по отношению к доллару национальная валюта немного ослабла. Доллар подорожал на 2 бана и стоит теперь 17 леев 71 бан.

По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился – 1 манат 70 копеек. А вот курс евро снизился на 0,75 %. Европейца можно купить за 2 маната 60 копеек.

Национальная валюта Таджикистана сохраняет стабильность по отношению к иностранной валюте. Такое заключение сделали специалисты Национального банка. Сегодня один доллар в республике можно купить за 11 сомони и 30 дирамов, евро за 13 сомони 70 дирамов.

В Армении курс доллара США составил 516,99 драма. По сравнению с предыдущим днем он понизился на 1,62 драма, сообщает пресс-служб Центрального банка. Курс евро составил 626,18 драма, он понизился на 3,98 драма. Рубль в стране стоит 7,15 драма, он сдал свои позиции на 0,09. Сегодня Центробанк пересмотрит ставку рефинансирования. Ее повышение также отразится на курсе валют.

В Казахстане на Национальной бирже доллар продается за 427 тенге. Казахстанская валюта подешевела к американской на утренних торгах примерно на 0,38 тенге. В целом за последние два месяца наблюдается укрепление нацвалюты. По мнению экспертов, это связано с ростом цен на рынке сырья и стабилизацией российского рубля. Дальнейшая динамика курса, считают специалисты, может зависеть от инфляции и макроэкономической политики Казахстана.

На торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже евро снова подрос, такая тенденция продолжается уже неделю. У курса доллара валютные качели, он снова падает. Последнюю неделю стоимость валютной корзины в Беларуси снижалась. И доллар, и евро обновили минимумы с начала года. На прошлой неделе падение иностранной валюты ускорилось. Это было связано и с ростом котировок на нефть и увеличением ключевой ставки российского Центробанка. Сегодня курс доллара США 2 белорусских рубля 49 копеек, евро вырос до 3 рублей и 2 копеек.