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Тяжелая атлетика. Дарья Наумова и Евгений Тихонцов заявлены на Олимпиаду в Токио
Источник материала: Партизан
Стали известны тяжелоатлеты, которые представят Беларусь на Олимпиаде в Токио.
От национальной команды на главные соревнования четырехлетия заявлены Дарья Наумова (W76) и Евгений Тихонцов (M96), сообщает iwf.net.
Белорусская квота на Играх-2020 была радикально сокращена до двух спортсменов решением Международной федерации тяжелой атлетики из-за большого числа допинговых нарушений,
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Стали известны тяжелоатлеты, которые представят Беларусь на Олимпиаде в Токио.
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