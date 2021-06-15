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Тяжелая атлетика. Дарья Наумова и Евгений Тихонцов заявлены на Олимпиаду в Токио

15.06.2021 21:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стали известны тяжелоатлеты, которые представят Беларусь на Олимпиаде в Токио.



От национальной команды на главные соревнования четырехлетия заявлены Дарья Наумова (W76) и Евгений Тихонцов (M96), сообщает iwf.net.

Белорусская квота на Играх-2020 была радикально сокращена до двух спортсменов решением Международной федерации тяжелой атлетики из-за большого числа допинговых нарушений, пишет Прессбол.
 
 
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Стали известны тяжелоатлеты, которые представят Беларусь на Олимпиаде в Токио.
 
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