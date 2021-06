Лідары ЕЗ і ЗША заявілі, што рэжым Лукашэнкі мусіць адказаць за пашырэнне рэпрэсіяў

Источник материала: Белсат

У выніку сустрэчы лідараў ЗША і Еўразвязу быў прыняты сумесны дакумент, дзе ў тым ліку закранаецца сітуацыя ў Беларусі.

У дакуменце, зацверджаным па выніку саміту, адзначаецца, што ЕЗ і ЗША падтрымліваюць патрабаванні беларусаў адносна дэмакратыі і правоў чалавека.

Саміт ЕЗ-ЗША адбыўся напярэдадні сустрэчы прэзідэнта ЗША Джоўзэфа Байдэна з прэзідэнтам Расеі Уладзімірам Пуціным, якая мае адбыцца ў швейцарскай Жэневе. Чакаецца, што на ёй у тым ліку будзе абмяркоўвацца і Беларусь.

EU ambassadors will tomorrow give green light to impose asset freezes and visa bans on 78 people and 7 entities for the #Ryanair incident + the crackdown in #Belarus . one more entity will be added in the coming days before it is set to be in the EU official on Monday.