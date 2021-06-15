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Цех мясокомбината в Беларуси откроется в ноябре вместо июля из-за нерасторопности чиновников
15.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ответить за каждый квадратный метр. Александр Лукашенко раскритиковал чиновников Оршанского региона. В рамках рабочей поездки по северу страны президент посетил местный мясокомбинат, руководство которого сорвало сдачу нового цеха в срок, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
1 июля на Оршанском мясокомбинате планировали перерезать красную ленточку и открыть новый цех по убою скота, переработке говядины и свинины. Объект амбициозный. По технологической оснащенности равных пока в Беларуси нет. Но из-за
На мясокомбинате в Орше производят в основном консервы, в том числе для детского питания. Новый цех позволит получить международные сертификаты и выпускать «халяльную» продукцию. А это уже серьезная заявка на увеличение экспорта в арабские страны и Китай. Поставленные задачи предстоит решить новому гендиректору. До приезда президента Максим Бакуров девять месяцев исполнял обязанности руководителя.
Александр Лукашенко прошел по новому цеху. Пока там только стены. На очереди – прокладка коммуникаций, вентиляции, наладка оборудования. Президент требует подходить с умом и делать свою работу на совесть.
Посещая предприятие, президент оценивает весь регион. В Оршанском районе есть и успешные производства. Руководство фабрики художественных изделий уверяет, что дела на предприятии идут неплохо, работают в плюс, хоть и небольшой.
– Это хлопчатобумажная ткань и лен? – Нет, это все лен. Сувенир, подарок. – У вас я брал, жене Си Цзиньпина Коля дарил ей. – Это немного в другом стиле. – Но это уже ваше дело, будет лучше, так и должно быть лучше.
На фабрику художественных изделий уже смотрит крупный производитель белорусской обуви. Говорит, хорошие швеи сейчас на вес золота. Из-за них готов взять на баланс и здание фабрики. Но президент решил сохранить компетенции и передал производство Оршанскому льнокомбинату – с 1 августа.
Александр Лукашенко пообещал снова приехать в Оршу – все-таки перерезать красную ленточку в новом цеху мясокомбината. А также посетить производство льна и изделий из него.
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1 июля на Оршанском мясокомбинате планировали перерезать красную ленточку и открыть новый цех по убою скота, переработке говядины и свинины.
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