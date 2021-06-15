|
Западные дипломаты и журналисты не захотели говорить с «политвязнем» Протасевичем на брифинге МИДа. Почему? Рассказываем в рубрике «Будет дополнено»
Источник материала: ОНТ
Второй день не утихает реакция на вчерашний брифинг Министерства иностранных дел по поводу ситуации вокруг вынужденной посадки в Национальном аэропорту самолета компании Ryanair. Напомним, возможность ответить на вопросы журналистов и иностранных дипломатов дали летевшему на борту и впоследствии задержанному главному редактору одного из экстремистских телеграм-каналов Роману Протасевичу. О чем он хотел рассказать, что успел сообщить и почему не все хотят его слушать, особенно, когда речь касается бывших соратников?
Брифинги, чего уж здесь скрывать, – далеко не самый любимый формат работы для журналистов. Как правило, звучат короткие заявления и никаких вопросов. Но не в этот раз! Появление в зале Национального пресс-центра Романа Протасевича не просто оживило обстановку, многие, и по лицам это читалось, были удивлены. Кто-то – неприятно, и это тоже читалось. За несколько часов Протасевич наговорил много. А сам брифинг сопровождался некоторыми эксцессами, конфузами, да и в целом был очень показательным. Меня зовут Алексей Кряквин, и я дополню эту тему.
Случайность или нет, но буквально за несколько часов до этого брифинга в интернет-пространстве появился очередной вброс – мол, Протасевича бьют и даже сломали ему нос. И кто бы вы подумали? Лично Лукашенко! Фейк не оценил даже сам Протасевич. Нос у него оказался целый, следы на руках от стяжек, как он сам рассказал, давно исчезли. А таким довольным и жизнерадостным «страдающего от пыток политвязня», а именно так «беглые» и их кураторы позиционируют Протасевича на Западе, западные дипломаты видеть не захотели. Ни видеть, ни слушать, ни спрашивать. Вдруг правда окажется слишком убедительной. Поэтому многие зарубежные послы просто встали и демонстративно ушли. За ними устремились и журналисты ВВС. Логика проста: ничего не слышал, не спросил, а, значит, и статью писать не о чем.
И даже любопытно, как некоторые коллеги пытаются манипулировать аудиторией. Ни слова о том, что сказал Протасевич, они продолжают с маниакальным упорством твердить: все, что он говорит, по принуждению. А еще любопытно, что несколькими днями ранее журналисты зарубежных и белорусских оппозиционных СМИ возмущались, что у обвиняемого нет возможности общаться с адвокатом, через которого можно было бы узнать подробности. Вот вам Протасевич – узнавайте, общайтесь. Но нет! Согласитесь, неловкая ситуация. И вот как ее прокомментировала официальный представитель российского МИД.
Кстати, не известно, есть ли возможность у Ассанжа общаться сейчас с адвокатом, но с журналистами – точно нет. По последним данным, он сейчас в британской тюрьме в ожидании возможной экстрадиции в США. Где ему грозит до 175 лет заключения фактически за расследовательскую журналистику. Конечно, Ассанж и Протасевич – патроны разного калибра, но дело в принципе. И в продолжение темы, что на Протасевича давят. Заезженная пластинка, но такого давления, как вчера на брифинге, не ожидал похоже ни он, ни другие его участники. Ответы Протасевича, что с ним все хорошо, журналистку одного из независимых информагентств явно не устраивали, она четыре раза формулировала один и тот же вопрос, в попытке получить «правильный и нужный» ей ответ. В конечном итоге заявила, что не верит ни одному слову.
Сам же Протасевич оказался более чем расположен к разговору с журналистами. Кто пожелал, смогли с ним пообщаться и за рамками брифинга. Среди прочего рассказал, как работают экстремистские телеграм-каналы, к которым еще недавно он имел самое прямое отношение.
И эти угрозы воспринимают как реальные. Например, был такой сотрудник по имени Михаил Лысенко, несколько лет назад сменивший имя на Кристиан Шинкевич. Он администрировал почти все телеграм-каналы, в которых фигурировало число 97. Лысенко-Шинкевич разругался с Путило. Чтобы избежать мести и расправы за то, что слишком много знает, был вынужден бежать и прятаться аж в Аргентине!
Да и сам Протасевич наконец-то понял, что в Беларуси и для него безопаснее всего. Еще неизвестно, чем закончились бы его приключения в Литве. Он ведь тоже очень и очень многое знает нелицеприятного. То, что от вас, невероятные белорусы, «беглые» пытаются тщательно скрывать. И да, как бы это ни звучало, но сейчас Протасевич под круглосуточной охраной.
Больше всего Протасевич, по его же словам, переживает сейчас за своих родителей. Их очень быстро взяли в оборот его бывшие соратники.
Напомню, все это не захотели слушать ряд западных дипломатов и журналистов. А ведь никто не запрещал – могли бы задавать жесткие и провокационные вопросы. Но такая свобода слова им не интересна. У них свои редакционные задания. И поиски истины в них не входят. Поэтому проще устроить демарш с эффектным выходом и дальше повторять заученную мантру – мол, чтобы Протасевич ни сказал, его заставили. Только вот звучит не убедительно! От слова «совсем»! Меня зовут Алексей Кряквин. И я дополнил тему.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Западные дипломаты и журналисты не захотели говорить с «политвязнем» Протасевичем на брифинге МИДа. Почему? Рассказываем в рубрике «Будет дополнено»
Второй день не утихает реакция на вчерашний брифинг Министерства иностранных дел по поводу ситуации вокруг вынужденной посадки в Национальном аэропорту самолета...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)