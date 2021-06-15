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Газета «Рэспублiка» празднует 30-летие

15.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Газета «Рэспублiка» празднует 30-летие

30-летие газеты «Рэспублiка». Праздник прошел в месте с символичным названием – во Дворце Республики.

Поздравить коллектив собрались представители министерств и ведомств, коллеги по перу, преданные читатели. Те, кто на протяжении этих трех десятилетий насыщал газету актуальной информаций, получили награды. Свое поздравление направил и Президент, отметив, что благодаря высокому профессионализму сотрудников редакции и качественной аналитике, «Рэспублiка» прочно удерживает одно из ведущих мест в информационном пространстве независимой Беларуси.

Сегодня в копилке «Рэспублiкi» 20 высших оценок журналистского мастерства – наград «Золотая литера», в том числе – пять Гран-при.

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30-летие газеты «Рэспублiка». Праздник прошел в месте с символичным названием – во Дворце Республики. Поздравить коллектив собрались представители министерств и...
 
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