Авария на Ваупшасова в Минске: легковушка опрокинулась, водитель скрылся

Источник материала: ОНТ

Минске: легковушка опрокинулась, водитель скрылся" class="one-news__figure-img">

Авария с опрокидыванием автомобиля произошла в Минске во вторник, 15 июня. Об этом сообщили в ГАИ.

ДТП случилось примерно в четыре часа дня. Сообщается, что машина марки «Фольксваген» ехала по улице Ваупшасова со стороны улицы Солтыса.

Поворачивая налево, к проезду Геологическому, водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю «Лифан», который на зеленый свет ехал навстречу. От удара «Фольксваген» опрокинулся на металлический столб, водитель сбежал с места происшествия. Правоохранители устанавливают его личность.





Фото: ГАИ

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