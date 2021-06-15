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Авария на Ваупшасова в Минске: легковушка опрокинулась, водитель скрылся
Источник материала: ОНТМинске: легковушка опрокинулась, водитель скрылся" class="one-news__figure-img">
Авария с опрокидыванием автомобиля произошла в Минске во вторник, 15 июня. Об этом
ДТП случилось примерно в четыре часа дня. Сообщается, что машина марки «Фольксваген» ехала по улице Ваупшасова со стороны улицы Солтыса.
Поворачивая налево, к проезду Геологическому, водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю «Лифан», который на зеленый свет ехал навстречу. От удара «Фольксваген» опрокинулся на металлический столб, водитель сбежал с места происшествия. Правоохранители устанавливают его личность.
Фото: ГАИ
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Авария с опрокидыванием автомобиля произошла в Минске во вторник, 15 июня. Об этом сообщили в ГАИ. ДТП случилось примерно в четыре часа дня. Сообщается, что машина...
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