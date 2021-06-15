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В Мексике грузовой поезд сошел с рельсов и врезался в жилые дома

15.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мексике грузовой поезд сошел с рельсов и врезался в жилые дома

В Мексике сошел с рельсов грузовой поезд, в результате один человек погиб, пострадали как минимум трое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Twitter местного управления по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия случилась в штате Халиско на западе страны – поезд врезался в жилые дома. Спасатели работают над ликвидацией последствий. 

Пока не предоставлены данные о причинах случившегося. 

Фото: pixabay

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В Мексике сошел с рельсов грузовой поезд, в результате один человек погиб, пострадали как минимум трое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Twitter местного управления по...
 
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