|
В Мексике грузовой поезд сошел с рельсов и врезался в жилые дома
Источник материала: ОНТ
В Мексике сошел с рельсов грузовой поезд, в результате один человек погиб, пострадали как минимум трое. Об этом
Трагедия случилась в штате Халиско на западе страны – поезд врезался в жилые дома. Спасатели работают над ликвидацией последствий.
Пока не предоставлены данные о причинах случившегося.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Мексике сошел с рельсов грузовой поезд, в результате один человек погиб, пострадали как минимум трое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Twitter местного управления по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)