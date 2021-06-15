|
Следственный комитет возбудил уголовное дело на троих молодых людей за сожжение госфлага в Гомеле
Источник материала: ОНТ
Трое подростков в Гомеле жгли государственный флаг, смеялись и снимали все на камеру телефона. Правоохранители нашли их, возбуждено уголовное дело. Об этом
Там уточнили, что две девушки и парень бросили в костер красно-зеленый флаг, смеясь и выкрикивая «Жыве Беларусь».
Работники ГУБОПиК установили личности всех троих. Задержанным – официантке, консультанту и программисту из Гомеля – от 21 до 22 лет.
Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным флагом.
Фото: скриншот из видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трое подростков в Гомеле жгли государственный флаг, смеялись и снимали все на камеру телефона. Правоохранители нашли их, возбуждено уголовное дело. Об...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)