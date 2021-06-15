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Следственный комитет возбудил уголовное дело на троих молодых людей за сожжение госфлага в Гомеле

15.06.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Следственный комитет возбудил уголовное дело на троих молодых людей за сожжение госфлага в Гомеле

Трое подростков в Гомеле жгли государственный флаг, смеялись и снимали все на камеру телефона. Правоохранители нашли их, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД.

Там уточнили, что две девушки и парень бросили в костер красно-зеленый флаг, смеясь и выкрикивая «Жыве Беларусь». 

Работники ГУБОПиК установили личности всех троих. Задержанным – официантке, консультанту и программисту из Гомеля – от 21 до 22 лет.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело за надругательство над государственным флагом.

Фото: скриншот из видео


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Теги: Гомель
 
 
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Трое подростков в Гомеле жгли государственный флаг, смеялись и снимали все на камеру телефона. Правоохранители нашли их, возбуждено уголовное дело. Об...
 
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