Пассажир «Яндекс.Такси» пострадал при столкновении с другим авто в Минске

Вечером 15 июня автомобиль такси «Фольксваген» столкнулся с «Митсубиши» на улице Ваупшасова в Минске.





По сообщению столичной ГАИ, 29-летний водитель такси ехал в направлении улицы Солтыса, не учел безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Митсубиши».

В результате пострадал 85-летний пассажир такси. Его доставили в медучреждение для осмотра.