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Пассажир «Яндекс.Такси» пострадал при столкновении с другим авто в Минске
Источник материала: Навiны
Вечером 15 июня автомобиль такси «Фольксваген» столкнулся с «Митсубиши» на улице Ваупшасова в Минске.
По сообщению столичной ГАИ, 29-летний водитель такси ехал в направлении улицы Солтыса, не учел безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Митсубиши».
В результате пострадал 85-летний пассажир такси. Его доставили в медучреждение для осмотра.
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Вечером 15 июня автомобиль такси «Фольксваген» столкнулся с «Митсубиши» на улице Ваупшасова в Минске.
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