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Франсабанк передумал продаваться Альфу-Банку

16.06.2021 07:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Франсабанк заявил, что речи о продаже банка Альфа-банку не идет, поскольку обе стороны на смогли согласовать условия сделки.

«В связи с опубликованием в СМИ информации о получении ЗАО "Альфа-Банк" разрешения на приобретение акций "Франсабанк" ОАО поясняем следующее. Действительно, с начала текущего года основным акционером "Франсабанк" ОАО велись переговоры о продаже ЗАО "Альфа-Банк" акций банка. Однако стороны не пришли к соглашению по условиям планируемой сделки. В связи с этим, акционер "Франсабанк" ОАО принял решение об отказе от данной сделки», - говорится в комментарии Франсабанка.

"Франсабанк" ОАО продолжает работать в штатном режиме с оказанием банковских услуг в полном объеме», - также сказано в комментарии.

Сегодня пресс-служба Нацбанка РБ сообщила, что регулятор дал разрешение Альфа-Банку на покупку Франсабанка. Что-то где-то пошло не так…

 
 
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Франсабанк заявил, что речи о продаже банка Альфа-банку не идет, поскольку обе стороны на смогли согласовать условия сделки.
 
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