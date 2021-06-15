Португалия обыграла Венгрию, а Роналду установил очередной рекорд

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сообщает Sputnik. Сборная Португалии обыграла команду Венгрии в матче чемпионата Европы по футболу,Sputnik.





Встреча группы F Венгрия - Португалия, прошедшая в Будапеште на "Пушкаш Арене", завершилась со счетом 0:3 в пользу португальцев. Голами отметились Рафаэл Геррейру (84-я минута), дубль оформил Криштиану Роналду (87-я с пенальти и 90+2).

Рекорды Роналду

Стоит отметить, что для 36-летнего Роналду эти голы стали 10-м и 11-м на чемпионатах Европы. Таким образом, португалец побил рекорд француза Мишеля Платини (9) по количеству голов в истории турнира. К слову, все девять голов экс-футболист сборной Франции забил на домашнем Евро-1984.





Кроме того, Роналду стал первым футболистом, сыгравшим на пяти чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012, 2016 и 2020). А в 2016 году он вместе со сборной выиграл Евро.





На счету Роналду еще одно достижение: он стал самым возрастным игроком, оформившим дубль на Евро - 36 лет и 130 дней. Прежнее достижение принадлежало форварду сборной Украины Андрею Шевченко. Украинец на ЧЕ-2012 дважды поразил ворота команды Швеции, ему было 35 лет и 256 дней.





Португальцы набрали 3 очка и возглавили группу F, где также выступают команды Франции и Германии, которые проведут свой матч позднее во вторник.





В следующем туре сборная Португалия сыграет с немцами в Мюнхене, а венгры в Будапеште встретятся с французами. Оба матча пройдут 19 июня.















