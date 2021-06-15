Россия хочет привлечь до 30 тысяч белорусских строителей на ключевые объекты из-за дефицита кадров

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пишет intex-press.by, что правительство РФ планирует нанять для работы над ключевыми объектами примерно 20—30 тысяч квалифицированных работников из Беларуси. Марат Хуснуллин, вице-премьер России в интервью телеканалу «Россия 24», пожаловался на дефицит строителей в своей стране. Он сообщил,intex-press.by, что правительство РФ планирует нанять для работы над ключевыми объектами примерно 20—30 тысяч квалифицированных работников из Беларуси.





— Если бы мы тысяч 20—30 их строительных специалистов привлекли, было бы неплохо. Мы договорились, чтобы они не сами по стране рыскали в поисках работы, а Минстрой будет координатором, он их приглашает, — ссылается ТАСС на Хуснуллина.





Чиновник пояснил, что Минстрой РФ определит, на каких важных для России стройках понадобятся белорусские рабочие. Он назвал космодром Восточный, Восточный полигон, культурный центр в Калининграде.





Хуснуллин ранее сообщал, что дефицит трудовых ресурсов на стройках России, вызван закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих, В целом не хватает 1,5-2 млн человек. Чиновник отметил, что зарплаты рабочих в РФ поднялись из-за дефицита где-то на 50%, а где-то — в два раза.