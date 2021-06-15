«Детьми на протестах управляли через TikTok». Какую Беларусь показывают на госТВ — вот 40 безжалостных «фактов»

Источник материала: KYKY

«Голодные очереди» за едой в ЕС, нищета в Украине, которая больше не дружит с Россией, деградация США и много других фантазийных миров. Эксперты ISANS, Андрей Елисеев и Ольга Алешко-Лесселс, посмотрели новостные сюжеты на «Беларусь 1», ОНТ и СТВ, и рассказали о мире, в котором живет пропаганда.

Что говорят на «Беларусь 1»

1. У западных вакцин сомнительное качество.

2. Во время пандемии крупные государства начали делить мир.

3. Беларусь может служить примером противоэпидемической стратегии для других стран.

4. США больше не оплот демократии. Существуют серьезные подозрения о фальсификации выборов. Справедливость – за Трампом, он подвергается дискриминации.

5. Американцы не поддерживают Байдена, у него ослабленные когнитивные способности.

6. В США имеет место цифровой тоталитаризм, беспредел и насилие. Гибнут люди, которые хотели честных выборов.

7. Всебелорусское народное собрание – судьбоносное событие для страны.

8. Все вопросы следует обсуждать не на улице или площадях, а на ВНС.

9. Беларуские протесты финансируются из-за границы. Оппозиции нужен хаос на улицах, потому что он монетизируется.

10. Под бело-красно-белым флагом в годы войны творили зверства и истребляли евреев.

11. Во время протестов пострадало много сотрудников правоохранительных органов. Много угроз и травли досталось учителям, силовикам и журналистам.





12. До ссоры с Россией в Украине было намного лучше. Сейчас же население страны доведено до нищеты.

13. Беларусь и Россия настроены на тесную экономическую интеграцию.

14. В западных странах ведется «отбеливание нацизма и фашизма».

15. В Беларуси планировались террористические атаки.

16. В ход пошли грязные технологии: задействовали давление в спорте.

17. В ответ на западные санкции необходимы ответные симметричные меры.

18. Западная полиция ведет себя крайне агрессивно по отношению к участникам протестных акций, в отличие от Беларуси и России.

19. «Голодные очереди» стоят за продовольствием в странах ЕС.

20. Протесты в России активно координируются иностранными посольствами. Сценарий протестов такой же, как в Беларуси.

21. Жестокость ОМОНа на протестах – это фейки.

Что говорят на ОНТ

22. Sputnik V – единственная вакцина с доказанной эффективностью.

23. Происходит радикализация протестующих: они выносят с собой ножи, топоры, газовые пистолеты и патроны.

24. Западные санкции не работают, они вредят самим же Литве и Украине.

25. Протесты против карантинных мер происходят в Польше и других западных странах. Европейцы громят витрины, многим уже нечего терять.

26. Светлана Тихановская и Юлия Навальная – одна и та же модель. Кураторы Навального хотят его убить, чтобы накалить до предела обстановку и чтобы народ пошел в этом случае за Юлией Навальной.

27. Соцсети имеют все более деструктивное воздействие на общество.





28. Владимиру Зеленскому грозят импичментом.

29. Оппозиция ругается из-за денег, «беглые» сидят на денежных потоках в Литве и Польше. Безработные оппозиционеры накупили квартир.

30. Сотрудники правоохранительных органов покинули службу, потому что не выдержали нагрузки или хотели «хайпа».

31. У России и Беларуси есть общий враг, поэтому надо углублять интеграцию.

32. Путин и Лукашенко – близкие, равнозначные друзья и партнеры.

Что говорят на СТВ

33. Последствия карантина привели к упадку экономик Европы и США и социальной деградации.

34. Детьми на протестах управляли американские организаторы через TikTok.





35. Поляки вспомнили о границах 1939-го года, проявляют территориальные аппетиты к Беларуси.

36. События 2014-2021 годов привели к множеству сломанных судеб, массовой миграции, экономической отсталости Украины на десятилетия.

38. Бывшие дипломаты и деятели культуры переобулись.

39. 76% жителей Беларуси негативно относятся к протестам

40. Если бы оппозиция пришла к власти, то Беларусь бы исчезла.