Источник материала: UDF





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мы не боимся санкций, но не вводите их ГосТВ обвиняет Запад в неоколониализме

Краткие выводы из еженедельного исследования нарративов госТВ Sense Analytics в партнерстве с проектомцитирует UDF.Антизападная информационная кампания госТВ на неделе сфокусировалась на теме санкций. Беларусь представляли жертвой иностранного давления, плана по разрушению государственности. Действия ЕС и США трактовались как попытка устранения конкурента, неприятие сильного и суверенного государства.Против санкций высказывались депутаты различных уровней, подписавшие соответствующее обращение, представители провластных организаций, подбирались и аналогичные мнения остальных граждан для демонстрации негодования народа.Нарратив единства был тесно связан с антипольской кампанией, описания «освободительного похода» Красной Армии в 1939 и ужасов польского гнета легко переходили в обличение коварных замыслов сегодняшнего польского руководства. В этом русле освещался новый государственный праздник “День народного единства” (17 сентября – день воссоединения Западной и Восточной Беларуси в 1939 году после разделения Польши между СССР и Германией).Кроме антизападной кампании, отдельному разбору подвергся план «Перамога», граждан предупреждали о рисках участия в нем, мошенничестве организаторов, утечках информации и грядущем наказании. Вместо прежних заявлений о грантовом богатстве оппонентов, ведущие «Главного эфира» начали описывать спартанские условия жизни неудачливых «беглых».На неделе немало говорилось об улучшении делового климата, особенно для китайских инвесторов. Также продвигался вопрос дебюрократизации и изменения Гражданского кодекса в связи с заявлениями Лукашенко на эту тему.Каждый канал берет на себя определенные задачи, который дополняют общие нарративы. Так СТВ изобличало российского олигарха Мазепина, в «Контурах» на ОНТ демонстрировалось интервью с Макеем. Это разнообразие отчасти усиливают авторские рубрики, но в первую очередь они остаются средством информационной войны.