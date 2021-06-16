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Анекдот из босоногого детства

Исторически вызревшая демократия

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Последнее государство в Европе «Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных»

Не верите? Тогда предлагаю обратиться к докладу на VI Всебелорусском собрании (ВНС): «По сути, наша страна сегодня — это, если хотите, последнее действительно суверенное государство в Европе. Может быть, и по этой причине страдаем. В этом основной вопрос, вокруг этого во многом идет борьба — борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния».Автор цитаты, как сказал бы мой дедушка, начал за здравие, а закончил за упокой, т.е. приравнял страну к государству: наша страна — последнее суверенное государство. Между тем страна — это территория + население + культура; государство — всего лишь форма организации общества.В качестве примера суверенной страны сошлюсь на остров Пасхи в Тихом океане до его открытия в 1722 г. европейцами. От ближайших населенных территорий остров отделяют тысячи миль. Большей суверенности и представить невозможно.Суверенная страна в наше время — это оксиморон, что-то вроде листьев травы или живого трупа. Если бы белорусская культура обладала полным суверенитетом, то из эпохи нижнего палеолита мы бы не выбрались. Не дай нам Бог жить в суверенной стране. Но Бог милостив. До пандемии белорусы лидировали по количеству шенгенских виз на 1 тыс. человек.С государственным суверенитетом все не так однозначно. Казалось бы, ни один народ не откажется от права на независимость во внешних и внутренних делах. Но, во-первых, по аналогии с известным анекдотом («чтобы выпендриваться, крылья надо иметь») до уровня субъекта народам требуется дорасти. Чаще от имени народа решения принимают демагоги. Во-вторых, как внешняя, так и внутренняя политика, не учитывающая интересы соседей, не может быть эффективной.Но вернемся к цитате из доклада на VI ВНС. Государство, попавшее в орбиту влияния других государств или союзов государств, теряет свой суверенитет. Интересная логика, и в рамках этой логики кроме Республики Беларусь других суверенных государств в Европе не осталось.Как тут не вспомнить маленькую, но гордую птичку из культового советского фильма «Кавказская пленница», решившуюся в одиночку лететь «прямо на солнце». К чему привела ее гордыня, полагаю, напоминать не обязательно.Проблемы «маленькой птички» на этом не кончаются. Слабонервным следующую цитату предлагаю пропустить: «Беларусь сегодня — это господствующая высота на поле боя в центре Европы. Помните из фильмов: идет бой, и все бьются за эту господствующую высоту, потому что после ее захвата у тебя под контролем все вокруг? В такой ситуации сегодня оказалась Беларусь, за эту высоту идет жесточайшее сражение. Так было всегда в нашей многовековой истории».Как говорится, если не везет, то и в бане замерзнешь. Три четверти века прошло с окончания Второй мировой войны, а все никак не переведутся политики, воспринимающие европейский континент в качестве поля боя. Такая вот ментальная «картина мира». Оспаривать ее бесполезно. Они же окопались на господствующей высоте. Им сверху виднее.В годы моего босоногого детства были популярны анекдоты про партизан. Ограничусь одним: «Из леса выходит обросший, одичавший партизан. — Эй, бабка! Немцы в деревне есть? — Да ты что, милок? Война уж 20 лет как кончилась! — Иди ты?! А я все поезда под откос пускаю».Информацией о пущенных за последние годы под откос поездах автор не располагает, однако не следует думать, что «картина мира», описанная выше, безобидна и на повседневную жизнь белорусов влияния не оказывает. В социальной сфере и в наш просвещенный век продолжает властвовать закон Томсона: «То, что люди считают реальным, имеет реальные последствия».Примером таких последствий являются стигматы — болезненные кровоточащие раны, открывающиеся на теле католических подвижников под влиянием религиозной экзальтации, на участках тела, на которых предположительно располагались раны Христа, полученные им при распятии на кресте.Экзальтированные особы (лат. exaltatio «подъем, воодушевление») встречаются не только среди религиозных фанатиков. В наши дни их полно и среди остепененных граждан в академических институтах. После августа 2020 г. им охотно предоставляют слово в государственных СМИ.За образцами их научных откровений далеко ходить не требуется: «Уже стало очевидным, что демократия не может обеспечить сохранение традиционных ценностей и национальной идентичности. Она оказалась недееспособной перед узкими интересами партийных и страновых элит, вседозволенностью спецслужб, процветанием нацизма и экстремизма, подпитываемых транснациональными корпорациями. Мы являемся свидетелями целенаправленного искажения понятий демократии, свободы, веры, прав и ценностей, что, естественно, создает предпосылки в ограничении ее возможностей для развития государств, народов и их граждан».Демократия себя изжила. Согласимся. Но что идет ей на смену: авторитаризм, диктатура? Вывод логичный, но неверный. На смену демократии идет… демократия.Парадокс разрешается просто: «единого прочтения демократии в мире нет». Сколько народов, столько и демократий. «В результате миф о демократии как единственном инструментарии, открывающем двери в счастливое будущее, рассыпается…»У каждого народа свои традиции, свои ценности. Например, как неожиданно выяснилось, в белорусской милиции существует традиция стрелять на поражение в тех, кто «нагло перед ними стоял».В качестве комментария, вновь обращусь к остепененному автору: «…наша государственность и ее демократия как процедура — это две неразделимые сущности белорусской модели развития. Следовательно, Беларусь олицетворяет ценностную, исторически вызревшую демократию».Вот и ладушки! Чем отличается белорусский вариант демократии от демократии у наших соседей на Западе. Наша демократия — исторически вызревшая. Не уверен, что за подобное научное обобщение следует избирать в действительные члены Национальной академии наук, но кандидатскую степень автор обобщения явно перерос.