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Что изменится?

К чему приведут новшества?

Какой должна быть адвокатура?

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мнение доктора юридических наук о поправках в закон об адвокатуре Результатом реакции властей на массовые выступления беларусов стало не только ужесточение репрессий, но и внесение жестких поправок в действующее...

Результатом реакции властей на массовые выступления беларусов стало не только ужесточение репрессий, но и внесение жестких поправок в действующее законодательство. 27 мая главой государства утверждены поправки в Закон «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь». Они вступят в силу через шесть месяцев, однако готовиться к ним адвокатам надо уже сегодня.Министр юстиции Олег Слижевский еще в марте с.г. поведал журналистам о готовящихся новациях. Их цель — «…укрепление кадрового потенциала адвокатуры, укрепление принципа законности в работе адвокатов, повышение качества и доступности адвокатской деятельности». В качестве подтверждения О. Слижевский сослался на упразднение трехлетнего стажа по юридической специальности для лиц, которые намереваются стать адвокатами.Снятие такого требования связано, по всей видимости, с тем, что престиж адвокатской профессии снизился, как и заработок адвокатов. Раньше эта работа считалась среди юристов легкой и денежной. Попасть в адвокатуру можно было лишь «по протекции». Сейчас ситуация изменилась, и вот по каким причинам.Прежде всего, люди поняли, что адвокат не играет существенной роли в судебном разрешении дела, особенно по уголовным делам. В период следствия он участвует лишь в отдельных следственных действиях и ограничен подпиской о неразглашении данных. В судебном заседании его роль сводится к заявлению ходатайств и произнесению защитительной речи. И за это обвиняемому или его родственникам приходится заплатить сотни, а то и тысячи рублей.За проявление активной позиции по делу адвокату может грозить лишение лицензии, что мы наблюдали на примере защиты обвиняемых по политически мотивированным делам. В результате адвокаты притихли и боятся брать на себя защиту оппонентов власти.Теперь с целью создания резерва кадров предлагается упростить порядок вступления в адвокатуру для лиц, имеющих опыт работы в судах и правоохранительных органах. Получается, что ставка будет сделана на «отставников». Они-то знают, как правильно вести себя и на следствии, и в судах.Еще одним новшеством станет запрет работы адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально. Опять, как в советские времена, единственной организационной формой адвокатской деятельности будут юридические консультации. Это своего рода «колхозы» для адвокатов, где за всеми будет приглядывать «председатель» и распределять нагрузку.Замечу, что в новейшей истории Беларуси это уже вторая попытка удушения «адвокатской вольницы» Первый раз «наезд» на адвокатов власти совершили путем издания декрета №12 от 3 мая 1997 г. «О некоторых мерах по совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности в Республике Беларусь». Тогда была запрещена получившая широкое распространение индивидуальная адвокатура, а срок адвокатской лицензии ограничивался пятью годами. С того времени адвокаты попали под плотный контроль органов юстиции.Очевидно, что контроль за адвокатами еще больше усилится. Для этого, в частности, предлагается согласовывать с Министерством юстиции кандидатуры на должность председателя и членов советов коллегии адвокатов. В случае выдвижения неугодных кандидатур решающее слово остается за чиновниками от юстиции.В новых условиях Республиканская коллегия адвокатов будет проводить обязательную аттестацию каждого адвоката, в том числе на предмет соблюдения Правил профессиональной этики. Это позволит усилить персональную ответственность адвокатов.По сути дела, адвокатов переводят на положение служащих, которые будут отчитываться о каждом своем деле, поступке и слове. Тем самым, адвокатура утратит остатки своей самостоятельности. Ее прощальной песней может стать суд над Максимом Знаком, которого лишили адвокатской лицензии в связи с сомнительным обвинением в совершении ряда преступлений.В то же время международная организация адвокатов номинировала Максима Знака, а также бывшего адвоката Людмилу Казак на премию «Lawyers for Lawyers Award» («Адвокаты для юристов»).В сфере адвокатуры придется вернуться к истокам, то есть к первоначальной редакции Закона «Об адвокатуре» от 15 июня 1993 г. В соответствии с этим Законом адвокатура Беларуси утверждалась как независимый правовой институт, призванный оказывать юридические услуги всем нуждающимся.На мой взгляд, предпосылкой для восстановления независимого статуса адвоката может стать отмена лицензионного порядка осуществления адвокатской деятельности. Вполне достаточно сдать квалификационный экзамен и получить удостоверение установленной формы. Такой экзамен должны принимать сами адвокаты, а не чиновники от Министерства юстиции и других ведомств.Предлагаю также упразднить монополию на управление профессионльным сообществом со стороны Белорусской коллегии адвокатов. Для этого надо разрешить создавать объединения по типу английских клубов со своими уставами, традициями, мантиями.Конечно, придется пересмотреть отношения Министерства юстиции и адвокатских объединений, ограничив возможности вмешательства во внутренние дела адвокатов.Считаю принципиально важным создать на местах муниципальные юридические консультации. Они должны функционировать за счет дотаций из местных бюджетов и благотворительных фондов. Там могут нарабатывать опыт адвокаты-стажеры перед тем, как сдавать квалификационные экзамены на допуск к профессии, начинающие адвокаты, а также юристы, ушедшие в отставку. Целью их деятельности должно быть оказание юридической помощи нуждающимся по минимальным расценкам или бесплатно.Указанные новшества должны получить закрепление в новой редакции Закона об адвокатуре. В соответствии с его положениями к профессии должны получить доступ все юристы, соответствующие предъявляемым требованиям и успешно сдавшие квалификационный экзамен. Чем больше адвокатов, тем они доступнее и дешевле. А работы для юристов в новых условиях хватит на всех.