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В Витебске парень заступился за девушку и получил удар ножом в спину
Источник материала: ОНТВитебске парень заступился за девушку и получил удар ножом в спину" class="one-news__figure-img">
В Витебске пострадал мужчина, который защищал девушку – его ударили ножом в спину. Об этом
33-летний мужчина поступил в больницу с ножевым ранением ночью 11 июня. Работники скорой помощи сообщили о случившемся правоохранителям. Пострадавший рассказал милиционерам, что с ним произошло.
Вечером он возвращался домой. Возле общежития заметил, что молодой человек, который ссорился со своей девушкой, ударил ее. Пострадавший подошел к парочке, чтобы заступиться за девушку. Молодой человек испугался и убежал. Заступник предложил девушке проводить ее, на что получил согласие. По дороге парень девушки вернулся и ударил провожающего ножом в спину.
Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного вреда.
Фото: pixabay
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В Витебске пострадал мужчина, который защищал девушку – его ударили ножом в спину. Об этом сообщили в УВД облисполкома. 33-летний мужчина поступил в больницу с...
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