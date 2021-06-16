В Витебске парень заступился за девушку и получил удар ножом в спину

Источник материала: ОНТ

Витебске парень заступился за девушку и получил удар ножом в спину" class="one-news__figure-img">

В Витебске пострадал мужчина, который защищал девушку – его ударили ножом в спину. Об этом сообщили в УВД облисполкома.

33-летний мужчина поступил в больницу с ножевым ранением ночью 11 июня. Работники скорой помощи сообщили о случившемся правоохранителям. Пострадавший рассказал милиционерам, что с ним произошло.

Вечером он возвращался домой. Возле общежития заметил, что молодой человек, который ссорился со своей девушкой, ударил ее. Пострадавший подошел к парочке, чтобы заступиться за девушку. Молодой человек испугался и убежал. Заступник предложил девушке проводить ее, на что получил согласие. По дороге парень девушки вернулся и ударил провожающего ножом в спину.

Возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого телесного вреда.

Фото: pixabay

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