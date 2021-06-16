«Провалили! Кто ответит головой?» Лукашенко проинспектировал работу Оршанского мясоконсервного комбината

Источник материала: ОНТ

Судьба больших предприятий и ответственность за каждый квадратный метр. В центре внимания Главы государства – Оршанский район, и Президент ждет результатов от проекта по экономической и социальной перезагрузке. Ведь несколько лет назад Орша прогремела на всю страну.





Административными мерами регион удалось сделать привлекательным для инвесторов. Сейчас там реализуют несколько уникальных для страны проектов. Час, когда настанет время спросить за результат, не за горами. Президент предупреждает: местным властям придется ответить за каждый квадратный метр. А сегодня в Орше решали судьбу двух предприятий. Не обошлось и без кадровых решений!

Президента встречают с цветами. Но Глава государства сразу переходит к делу. Такая же ли торжественная обстановка на самом предприятии?

Ведь предыдущая поездка Александра Лукашенко показала неготовность Оршанского мясокомбината к ревизии на высшем уровне. Президент тогда раскритиковал сотрудников: за бесхозяйственность и беспорядок в цехах. И поручил: старые метры – под снос, новые площади – организовать. О ходе работ информируют Главу государства.

Пример в организации площадей, по сути, можно брать с действующего цеха детского питания. Его состояние хорошее, отмечает Александр Лукашенко и спрашивает у докладчиков: нет ли проблем с реализацией консервной продукции? Внутренний рынок комбинат закрывает полностью, а вот на экспорт нужно больше, но все упирается в устаревшее производство.

Докладчики показывают ролик о выполнении Указа Президента – о развитии Оршанского района. Но Александр Лукашенко справедливо отмечает: зачем та картинка? Если все можно посмотреть воочию. И, похоже, что ответственность за сроки сдачи объекта чувствует только Президент. Новый цех для убоя и переработки свиней и рогатого скота еще не достроен. А дедлайн – уже следующий месяц. Все зафиксировано в папке с документами Президента.

Президент начинает детальный разбор причин: почему не успели и кто все же в ответе? Выясняется, что спросить с директора мясокомбината возможным не представляется. Его обязанности исполняет Максим Бакуров. И, оценив ситуацию, Александр Лукашенко дает шанс управленцу показать себя в деле уже в новом статусе. И тут же спрашивает: кто и на каком этапе затягивает проект?

Александр Лукашенко добивается конкретики. Спрашивает о технических нюансах, поставках оборудования, сборке и наладке. Ответы – поверхностные. Докладчики стараются уйти в сторону, поэтому Президент новоиспеченному директору дает конкретный совет.

И, чтобы показать всю серьезность ситуации еще раз, Президент направляется в будущий цех убоя и переработки свиней и крупнорогатого скота. Чтобы все осмотреть внимательно. И докладчики, судя по реакции, не ждали, что Глава государства посмотрит все и увидит то, что не совсем хотели показывать.

Стройка должна быть идеальной, подчеркивает Президент. В общей сложности на предприятии Александр Лукашенко провел порядка двух часов. Ведь на будущем цехе осмотр не завершился. Президент отправился в цех производства консервов детского питания. Там работа кипит: готовят смесь. Только вот тара – чья и можем ли мы сами ее производить, интересовался Президент. И сегодня же решилась судьба еще одного предприятия – Оршанской фабрики художественных изделий .

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