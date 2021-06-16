«Повыгоняешь начальников!» Лукашенко поручил передать Оршанскую фабрику художественных изделий льнокомбинату

Источник материала: ОНТ

Ответственность за каждый квадратный метр. В центре внимания Главы государства – Оршанский район, и Президент ждет результатов от проекта по экономической и социальной перезагрузке. Ведь несколько лет назад Орша прогремела на всю страну.





Елена Курьян здесь работает уже 30 лет. И сегодня она одна из немногих, кто хранит национальные традиции – занимается вышиванием. Да, сейчас на помощь пришла автоматика, но душу вкладывать надо, как и века назад.

И, конечно, Елена переживает за будущее фабрики: экономические кружева пока не особенно вырисовываются. Но в погоне за прибылью нельзя потерять тонкую нить, которая соединяет нынешнее поколение белорусов с предками. И здесь сложно сдержать эмоции.

Традиционной вышивкой здесь занимаются лишь четыре человека. А фабрика выпускает в основном одежду и постельное белье. Принадлежит она Управделами Президента. В системе художественных промыслов еще 8 предприятий.

Президент сразу почувствовал попытку залакировать экономику предприятия. Устойчивость действительно относительная. Прибыль прошлого года – всего тысяча рублей. У Александра Лукашенко эти данные, конечно, есть. В реальности средств не хватает даже на закупку сырья, шьют на давальческом. Устарело и оборудование. Все в купе отражается на зарплате – в среднем она около 600 рублей. Вывод – нужны инвестиции. Покупкой фабрики заинтересовался «Белвест», на площадях могло бы развернуться обувное производство. Ведь по этой продукции видно, что работать здесь умеют. И грамотные руки – это главный актив, который интересует обувщиков. Этот вариант вполне рабочий. Но просто – не значит эффективно. Но при таком сценарии была бы потеряна швейная школа. Александр Лукашенко усмотрел в этом управленческие просчеты.

Докладывать можно уверенно, но Александр Лукашенко решил пройтись по объекту. И общее впечатление – нет хозяина. Так и есть – с января прошлого года предприятие без директора. А у власти повыше – руки до фабрики просто не доходили.

Меньше получаса Президенту хватило, чтобы понять состояние дел на фабрике – и оценка невысокая. Еще меньше времени понадобилось, чтобы увидеть бездействие ее кураторов. И здесь оценка получилась еще ниже. В итоге Александр Лукашенко берет на себя бремя решений – фабрика переходит под крыло Оршанского льнокомбината. Тем самым, швеи, спрос на работу которых на рынке высок, сохранят специализацию, а комбинат сможет производить больше льняной одежды, которая сегодня хорошо продается. Исправляться придется на марше. Срок – лето, которое, очевидно, будет горячим.

В президентских решениях получилось сплетение стратегии на сохранение специалистов и на развитие – фабрику ждет обновление. Интерес «Белвеста» также будет соблюден – Президент поручил подыскать производственный участок, выгодный производителю обуви. При этом радиус поиска не ограничивается ни районом, ни областью – это может быть любая точка на карте страны.

Фото: БЕЛТА

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