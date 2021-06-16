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В Беларуси прошла встреча бывших узников концлагерей
16.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь помнит. В стране проходят памятные мероприятия к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «МИР 24».
Рассказать свои истории пришли те, кто ребенком оказался в концлагере. Поделились своими историями со студентами и представителями дипкорпуса России, Азербайджана, Австрии. На территории Европы действовало около 14 тысяч фабрик смерти, тюрем и гетто. В них погибли миллионы мирных жителей, в том числе детей. Тем, кто выжил, вспоминать трудно. Но они уверены: важно рассказывать молодежи об ужасах войны.
Во время памятной акции презентовали книгу Николая Денисевича «Финский капкан». В ней – воспоминания узников концлагерей Карелии. В том числе и белорусов. На вырученные средства на месте бывшего лагеря установят плиты с именами погибших.
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В стране проходят памятные мероприятия к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
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