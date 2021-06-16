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В Беларуси прошла встреча бывших узников концлагерей

16.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь помнит. В стране проходят памятные мероприятия к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, сообщает телеканал «МИР 24».

Рассказать свои истории пришли те, кто ребенком оказался в концлагере. Поделились своими историями со студентами и представителями дипкорпуса России, Азербайджана, Австрии. На территории Европы действовало около 14 тысяч фабрик смерти, тюрем и гетто. В них погибли миллионы мирных жителей, в том числе детей. Тем, кто выжил, вспоминать трудно. Но они уверены: важно рассказывать молодежи об ужасах войны.

«Я прошла два лагеря. Первый лагерь по справке из КГБ – это Польша была, лагерь Домброва. Нам очень трудно вспоминать. После этих выступлений я ночь не сплю. И сейчас такая обстановка, что надо больше с молодежью разговаривать», – говорит узница концлагеря Ирина Иванюк.

«Кажется, несколько поколений прожило без войны, и все уже забыто. Но – нет. Как показывает опыт, молодое поколение интересуется. И для наших волонтеров, студентов очень важно интересно общаться с людьми, которые прожили, перенесли все эти тяготы», – убеждена организатор мероприятия Елена Кулюкина.

Во время памятной акции презентовали книгу Николая Денисевича «Финский капкан». В ней – воспоминания узников концлагерей Карелии. В том числе и белорусов. На вырученные средства на месте бывшего лагеря установят плиты с именами погибших.



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В стране проходят памятные мероприятия к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
 
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