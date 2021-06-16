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Язык жезлов: в Беларуси выбирают лучших сотрудников ДПС
16.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь выбирает лучших автоинспекторов. Конкурс профессионального мастерства открылся сегодня в Минске, сообщает телеканал «МИР 24».
Команды со всей страны покажут скоростные маневры на машинах и регулирование движения на оживленном перекрестке. Для конкурса в час пик отключили светофоры на одном из центральных проспектов города. Жюри оценивало согласованность действий и скорость подачи сигналов для водителей.
Лучших назовут в пятницу. Впереди еще конкурс боевого мастерства, эстафета со стрельбой и погоней, а также проверка огневой и медицинской подготовки.
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Лучших назовут в пятницу. Впереди еще конкурс боевого мастерства, эстафета со стрельбой и погоней, а также проверка огневой и медицинской подготовки.
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