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Язык жезлов: в Беларуси выбирают лучших сотрудников ДПС

16.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь выбирает лучших автоинспекторов. Конкурс профессионального мастерства открылся сегодня в Минске, сообщает телеканал «МИР 24».

Команды со всей страны покажут скоростные маневры на машинах и регулирование движения на оживленном перекрестке. Для конкурса в час пик отключили светофоры на одном из центральных проспектов города. Жюри оценивало согласованность действий и скорость подачи сигналов для водителей.

«Большинство понимает и практически все водители знают правила регулировщика, но всегда попадаются те, кто немного забыл эти правила», – рассказывает инспектор дорожно-патрульной службы спецподразделения ГАИ ГУВД Мингорисполкома Анастасия Гармаза.

«Это все профессионально, нет такого, что ты боишься. Ты выходишь и знаешь, что делать. Нужно буквально пару секунд, чтобы разобраться. Предоставить преимущество пешеходам, и дальше уже работать с водителями», – говорит инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ УВД Мингорисполкома Максим Ситников.

Лучших назовут в пятницу. Впереди еще конкурс боевого мастерства, эстафета со стрельбой и погоней, а также проверка огневой и медицинской подготовки.



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Теги: Минск
 
 
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Лучших назовут в пятницу. Впереди еще конкурс боевого мастерства, эстафета со стрельбой и погоней, а также проверка огневой и медицинской подготовки.
 
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