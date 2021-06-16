ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В январе-мае в Беларуси снизилось сельхозпроизводство

16.06.2021 07:45 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В январе-мае 2021 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 5,9 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 0,3% меньше уровня такого же прошлогоднего периода.

В январе-мае в Беларуси снизилось сельхозпроизводство
Фото pixabay.com

Для сравнения: в январе-мае 2020 года рост производства составил 4,1%.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 5,7 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 0,1% больше уровня соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 753 тыс. тонн (на 3,1% меньше), молока — 3 млн 207,2 тыс. тонн (на 1,5% больше).

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,6% молока и 87,4% производства яиц.

На 1 июня 2021 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота (на уровне прошлого года), в том числе коров — 1,4 млн (на уровне прошлого года). Численность свиней составила 2,5 млн (на 3,8% меньше).

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В январе-мае 2021 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мать трехлетнего ребенка задержали в Гомеле по подозрению в участии в массовых беспорядках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by