Мать трехлетнего ребенка задержали в Гомеле по подозрению в участии в массовых беспорядках

15 июня в Гомеле милиция задержала местных жителей — в изолятор временного содержания попали Алина Бирюкова и Валерий Крахмалов. Как стало известно БелаПАН, их подозревают в участии в «массовых беспорядках», или «групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» (статья 342 УК).





У Бирюковой дома остался трехлетний ребенок. Ее муж, известный фотограф Юрий Бирюков, не знает, в чем может быть виновата жена. «Ее сегодня вызывали в Следственный комитет как свидетеля. По какому уголовному делу, я не знаю. Она собиралась ехать в СК, и вдруг приехали к нам домой четыре неизвестных человека проводить обыск, и потом Алину забрали на допрос. Ей дали позвонить матери, чтобы она приехала и забрала ребенка, так как меня не было дома. Больше ничего не известно», — сообщил БелаПАН Бирюков.

В конце мая в СИЗО-3 Гомеля попал местный житель Станислав Мочалов. Его обвинили в участии в «массовых беспорядках», которые якобы были в городе 20 сентября. За день до задержания, 27 мая, Мочалов сделал польскую гуманитарную визу.

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