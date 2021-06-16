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Последний шанс для России: сегодня начинается второй тур Евро-2020
Источник материала: Навiны
Сегодня тремя поединками в группах А (два) и В (один) стартует второй тур группового этапа
Накануне
Венгрия — Португалия — 0:3;
Франция — Германия — 1:0.
В среду игровой день начнется в 16:00 в Санкт-Петербурге: условные хозяева финны примут россиян.
Положение команд в группе В:
Далее в 19:00 в Баку начнется встреча Турция — Уэльс, а подведут черту под футбольной средой Италия и Швейцария (22:00, Рим).
Положение команд в группе А:
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Сегодня тремя поединками в группах А (два) и В (один) стартует второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу.
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