Последний шанс для России: сегодня начинается второй тур Евро-2020

Сегодня тремя поединками в группах А (два) и В (один) стартует второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу .



Фото РФС

Накануне занавес под первым туром опустили сборные из квартета F:

Венгрия — Португалия — 0:3;

Франция — Германия — 1:0.

В среду игровой день начнется в 16:00 в Санкт-Петербурге: условные хозяева финны примут россиян.

Положение команд в группе В:

Бельгия — 3; Финляндия — 3; Дания — 0; Россия — 0.

Далее в 19:00 в Баку начнется встреча Турция — Уэльс, а подведут черту под футбольной средой Италия и Швейцария (22:00, Рим).

Положение команд в группе А:

Италия — 3; Швейцария — 1; Уэльс — 1; Турция — 0.