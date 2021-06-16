ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь, КНР и Казахстан - лидеры в списке дружественных для россиян стран

16.06.2021 08:11 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Тремя самыми дружественными, по мнению россиян, странами являются на данный момент Беларусь, Китай и Казахстан, следует из результатов опроса, проведённого социологами «Левада-центра».

При этом Беларусь лидирует в списке с большим отрывом: дружественной для России страной её назвали 58% респондентов. В первую десятку вошли также Армения, Индия, Азербайджан, Кыргызстан, Сирия, Германия и Куба.

В свою очередь, самым недружественным по отношению к России государством россияне считают США – так ответили 66% опрошенных. На втором месте – Украина (40% ответов), на третьем – Великобритания (28%). В первую десятку по недружественности вошли все прибалтийские страны, Польша, Германия, Грузия и Чехия.

Социологи отмечают, что отношение россиян к США резко ухудшилось за несколько последних месяцев: если в марте Америку считали «плохой» страной 42% граждан России, то в мае – уже 54%. Также усилилось, достигнув максимальных показателей с весны 2019 года, негативное отношение россиян к странам Европейского союза.

Наконец, согласно опросу «Левада-центра», 83% респондентов уверены в том, что у России есть враги.

В 2016 году негосударственный аналитический центр Юрия Левады, или «Левада-центр», который регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования в области политики, был признан российскими властями «иностранным агентом». В организации с этим не согласны. Неоднократно отмечалось, что результаты опросов «Левада-центра» сильно разнятся с итогами опросов государственных социологических служб, пишет Радио «Свобода»
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тремя самыми дружественными, по мнению россиян, странами являются на данный момент Беларусь, Китай и Казахстан, следует из результатов опроса, проведённого...
 
Новости дня
Новости разные
 
Постпреды ЕС 16 июня согласуют новые санкции против Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.06.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by