Беларусь, КНР и Казахстан - лидеры в списке дружественных для россиян стран

При этом Беларусь лидирует в списке с большим отрывом: дружественной для России страной её назвали 58% респондентов. В первую десятку вошли также Армения, Индия, Азербайджан, Кыргызстан, Сирия, Германия и Куба.





В свою очередь, самым недружественным по отношению к России государством россияне считают США – так ответили 66% опрошенных. На втором месте – Украина (40% ответов), на третьем – Великобритания (28%). В первую десятку по недружественности вошли все прибалтийские страны, Польша, Германия, Грузия и Чехия.





Социологи отмечают, что отношение россиян к США резко ухудшилось за несколько последних месяцев: если в марте Америку считали «плохой» страной 42% граждан России, то в мае – уже 54%. Также усилилось, достигнув максимальных показателей с весны 2019 года, негативное отношение россиян к странам Европейского союза.





Наконец, согласно опросу «Левада-центра», 83% респондентов уверены в том, что у России есть враги.





пишет Радио «Свобода» В 2016 году негосударственный аналитический центр Юрия Левады, или «Левада-центр», который регулярно проводит социологические и маркетинговые исследования в области политики, был признан российскими властями «иностранным агентом». В организации с этим не согласны. Неоднократно отмечалось, что результаты опросов «Левада-центра» сильно разнятся с итогами опросов государственных социологических служб,Радио «Свобода»



