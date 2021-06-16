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«Черное золото» продолжает дорожать — Brent приблизился к отметке 75 долларов
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» продолжают стремиться вверх.
Как свидетельствуют данные электронных торгов на 07:50 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:
Ранее сообщалось, что
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Мировые цены на «черное золото» продолжают стремиться вверх.
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