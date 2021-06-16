«Черное золото» продолжает дорожать — Brent приблизился к отметке 75 долларов

Мировые цены на «черное золото» продолжают стремиться вверх.





Как свидетельствуют данные электронных торгов на 07:50 по минскому времени, эталонные марки находятся на следующих позициях:

Brent — 74,62 доллара за баррель (+0,85%);

WTI — 72,70 доллара за баррель (+0,80%).

Ранее сообщалось, что рост цен связан со снижением перспектив достижения в ближайшее время соглашения по иранской ядерной программе.