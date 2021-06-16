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Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (по юго-востоку днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку пройдут дожди. Местами прогремят грозы.
Ветер северный слабый. Температура воздуха в регионах:
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Сегодня погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (по юго-востоку днем скажется влияние неустойчивой воздушной...
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