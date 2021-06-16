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Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

16.06.2021 08:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (по юго-востоку днем скажется влияние неустойчивой воздушной массы).

Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по юго-востоку пройдут дожди. Местами прогремят грозы.

Ветер северный слабый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +24..+26°C;
  • Витебск +23..+25°C;
  • Гомель +26..+28°C;
  • Гродно +22..+24°C;
  • Могилев +24..+26°C;
  • Минск +23..+25°C.

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления (по юго-востоку днем скажется влияние неустойчивой воздушной...
 
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